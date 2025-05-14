https://ria.ru/20250514/stambul-2016854193.html

Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле

Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле

Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:30:00+03:00

2025-05-14T12:56:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Российская делегация будет ждать украинскую сторону 15 мая в Стамбуле, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. "Действительно, российская делегация будет ждать украинскую делегацию в Стамбуле 15 мая, в четверг, то есть завтра", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, стамбул, украина, дмитрий песков, владимир путин, в мире