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США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 14.05.2025
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21:48 14.05.2025 (обновлено: 21:49 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssha-2016990998.html
США расширили санкции против Ирана
США расширили санкции против Ирана - РИА Новости, 14.05.2025
США расширили санкции против Ирана
Минфин США сообщил о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:48:00+03:00
2025-05-14T21:49:00+03:00
в мире
иран
сша
китай
дональд трамп
аббас аракчи
стив уиткофф
обострение отношений сша и ирана
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США сообщил о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая. Как говорится в сообщении ведомства, в санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец, а также десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР. Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250430/sanktsii-2014446435.html
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в мире, иран, сша, китай, дональд трамп, аббас аракчи, стив уиткофф, обострение отношений сша и ирана
В мире, Иран, США, Китай, Дональд Трамп, Аббас Аракчи, Стив Уиткофф, Обострение отношений США и Ирана
США расширили санкции против Ирана

Минфин США расширил санкции против Ирана, включив в списки десять компаний

© Fotolia / Al TeichКапитолий в Вашингтоне
Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / Al Teich
Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Минфин США сообщил о расширении санкций против Ирана, включив в списки десять компаний, в том числе из Китая.
Как говорится в сообщении ведомства, в санкционные списки добавлены четверо граждан Китая и один иранец, а также десять юридических лиц, также из исламской республики и КНР.
Президент США Дональд Трамп ранее выразил уверенность в том, что вопрос ядерной программы Ирана разрешится. Американский лидер грозил Тегерану банкротством, если соглашение не будет выработано. Четвертый раунд переговоров между Ираном и США состоялся 11 мая. Официальный представитель МИД Ирана назвал этот раунд переговоров с Вашингтоном сложным. А по словам министра иностранных дел Ирана Аббаса Аракчи, позиции сторон в этом раунде сблизились, в переговорах "наблюдается прогресс". При этом он подчеркнул, что Иран готов скорректировать уровень обогащения урана для выстраивания доверия с США, но полностью отказываться от обогащения не собирается.
Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном состоялись в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй - в Риме 19 апреля. Иранскую сторону на переговорах представляет глава МИД, а американскую – спецпосланник президента США Стив Уиткофф.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку (Совместный всеобъемлющий план действий, СВПД) которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США в предыдущий президентский срок Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Госсекретарь США Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
США расширили санкции против иранской нефти, заявил Рубио
30 апреля, 18:10
 
В миреИранСШАКитайДональд ТрампАббас АракчиСтив УиткоффОбострение отношений США и Ирана
 
 
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