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В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH - РИА Новости, 14.05.2025
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21:42 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ssha-2016989826.html
В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH
В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH - РИА Новости, 14.05.2025
В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH
Почти 200 сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH), которые ранее попали под сокращение, вернули на работу по решению суда, передает газета... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:42:00+03:00
2025-05-14T21:42:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 200 сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH), которые ранее попали под сокращение, вернули на работу по решению суда, передает газета Washington Post со ссылкой на судебное постановление федерального судьи США Айрин Бергер Ранее телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников сообщал, что почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили. Телеканал напомнил, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). CBS уточнял, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года. По данным Washington Post, судья постановила во вторник, что Национальный институт охраны труда США (NIOSH) должен вернуть на работу сотрудников, задействованных в программе по наблюдению за здоровьем сотрудников шахт. "Во вторник федеральный судья в США постановил восстановить в должности почти 200 государственных сотрудников, занимавшихся обследованием работников шахт для обнаружения заболевания черных легких (пневмокониоза шахтеров - ред.)", - отмечает издание. Согласно Washington Post, судья Бергер отметила, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа не обладают полномочиями ликвидировать в одностороннем порядке программу по наблюдению. Отмечается, что Бергер приказала полностью восстановить программу. Издание добавляет, что после постановления суда сотрудники получили вечером во вторник письмо по электронной почте, в котором говорилось, что их вернут на работу. "Ранее вы получили уведомление о предстоящем сокращении численности министерства здравоохранения и социальных служб (HHS)... Это уведомление отзывается. Вас не коснется предстоящее сокращение численности (работников - ред.)", - цитирует газета письмо сотрудникам, к которому оно получило доступ. Washington Post, добавляет, что программа обследования здоровья шахтеров помогает сделать рентген легких и в случае обнаружения заболевания получать государственную компенсацию на лечение.
https://ria.ru/20250501/ssha-2014601694.html
https://ria.ru/20250430/gosdep-2014288892.html
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В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH

WP: ведомство по безопасности труда США вернуло почти 200 уволенных сотрудников

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг США на здании в Вашингтоне
Государственный флаг США на здании в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Государственный флаг США на здании в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 200 сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH), которые ранее попали под сокращение, вернули на работу по решению суда, передает газета Washington Post со ссылкой на судебное постановление федерального судьи США Айрин Бергер
Ранее телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников сообщал, что почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили. Телеканал напомнил, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). CBS уточнял, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года.
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По данным Washington Post, судья постановила во вторник, что Национальный институт охраны труда США (NIOSH) должен вернуть на работу сотрудников, задействованных в программе по наблюдению за здоровьем сотрудников шахт.
«
"Во вторник федеральный судья в США постановил восстановить в должности почти 200 государственных сотрудников, занимавшихся обследованием работников шахт для обнаружения заболевания черных легких (пневмокониоза шахтеров - ред.)", - отмечает издание.
Согласно Washington Post, судья Бергер отметила, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа не обладают полномочиями ликвидировать в одностороннем порядке программу по наблюдению. Отмечается, что Бергер приказала полностью восстановить программу.
Издание добавляет, что после постановления суда сотрудники получили вечером во вторник письмо по электронной почте, в котором говорилось, что их вернут на работу.
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«
"Ранее вы получили уведомление о предстоящем сокращении численности министерства здравоохранения и социальных служб (HHS)... Это уведомление отзывается. Вас не коснется предстоящее сокращение численности (работников - ред.)", - цитирует газета письмо сотрудникам, к которому оно получило доступ.
Washington Post, добавляет, что программа обследования здоровья шахтеров помогает сделать рентген легких и в случае обнаружения заболевания получать государственную компенсацию на лечение.
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