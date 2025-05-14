https://ria.ru/20250514/ssha-2016989826.html

В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH

В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH - РИА Новости, 14.05.2025

В США вернули на работу почти 200 уволенных сотрудников NIOSH

Почти 200 сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH), которые ранее попали под сокращение, вернули на работу по решению суда, передает газета... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:42:00+03:00

2025-05-14T21:42:00+03:00

2025-05-14T21:42:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Почти 200 сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH), которые ранее попали под сокращение, вернули на работу по решению суда, передает газета Washington Post со ссылкой на судебное постановление федерального судьи США Айрин Бергер Ранее телеканал CBS со ссылкой на чиновников и затронутых сокращениями сотрудников сообщал, что почти всех сотрудников Национального института охраны труда США (NIOSH) уволили. Телеканал напомнил, что институт является подразделением Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC). CBS уточнял, что сокращения затронули программы по обеспечению здравоохранения для пожарных, рабочих шахт, а также программу предоставления медицинских льгот для пострадавших в результате теракта 11 сентября 2001 года. По данным Washington Post, судья постановила во вторник, что Национальный институт охраны труда США (NIOSH) должен вернуть на работу сотрудников, задействованных в программе по наблюдению за здоровьем сотрудников шахт. "Во вторник федеральный судья в США постановил восстановить в должности почти 200 государственных сотрудников, занимавшихся обследованием работников шахт для обнаружения заболевания черных легких (пневмокониоза шахтеров - ред.)", - отмечает издание. Согласно Washington Post, судья Бергер отметила, что чиновники администрации президента США Дональда Трампа не обладают полномочиями ликвидировать в одностороннем порядке программу по наблюдению. Отмечается, что Бергер приказала полностью восстановить программу. Издание добавляет, что после постановления суда сотрудники получили вечером во вторник письмо по электронной почте, в котором говорилось, что их вернут на работу. "Ранее вы получили уведомление о предстоящем сокращении численности министерства здравоохранения и социальных служб (HHS)... Это уведомление отзывается. Вас не коснется предстоящее сокращение численности (работников - ред.)", - цитирует газета письмо сотрудникам, к которому оно получило доступ. Washington Post, добавляет, что программа обследования здоровья шахтеров помогает сделать рентген легких и в случае обнаружения заболевания получать государственную компенсацию на лечение.

https://ria.ru/20250501/ssha-2014601694.html

https://ria.ru/20250430/gosdep-2014288892.html

https://ria.ru/20250429/tramp-2013960200.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сша, дональд трамп