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Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC - РИА Новости, 14.05.2025
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19:27 14.05.2025 (обновлено: 19:28 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssha-2016970267.html
Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC
Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC - РИА Новости, 14.05.2025
Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC
Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности в "традиционном" стиле, не соответствующем предпочтениям... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:27:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности в "традиционном" стиле, не соответствующем предпочтениям американского президента Дональда Трампа, больше похожем на управление при экс-президенте Джо Байдене, пишет телеканал NBC со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "Майк Уолтц, которого Трамп снял с поста советника по национальной безопасности ранее в этом месяце, руководил СНБ в том стиле, который два человека, непосредственно знавшие о планируемых изменениях, назвали "традиционным", который... не соответствовал тому, что предпочитает Трамп", - говорится в публикации. По данным телеканала, стиль больше напоминал то, как советом руководили при Байдене.
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в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, джо байден, nbc, оон
В мире, США, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Джо Байден, NBC, ООН
Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC

NBC: Уолтц управлял СНБ в стиле, не соответствующем предпочтениям Трампа

© AP Photo / Jacquelyn MartinМайк Уолтц
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Майк Уолтц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности в "традиционном" стиле, не соответствующем предпочтениям американского президента Дональда Трампа, больше похожем на управление при экс-президенте Джо Байдене, пишет телеканал NBC со ссылкой на источники.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте.
"Майк Уолтц, которого Трамп снял с поста советника по национальной безопасности ранее в этом месяце, руководил СНБ в том стиле, который два человека, непосредственно знавшие о планируемых изменениях, назвали "традиционным", который... не соответствовал тому, что предпочитает Трамп", - говорится в публикации.
По данным телеканала, стиль больше напоминал то, как советом руководили при Байдене.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп
4 мая, 20:15
 
В миреСШАДональд ТрампМайк УолтцДжо БайденNBCООН
 
 
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