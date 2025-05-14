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Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC

Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC - РИА Новости, 14.05.2025

Уолтц управлял Советом нацбезопасности в стиле Байдена, пишет NBC

Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности в "традиционном" стиле, не соответствующем предпочтениям... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:27:00+03:00

2025-05-14T19:27:00+03:00

2025-05-14T19:28:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Бывший советник по нацбезопасности США Майк Уолтц управлял Советом национальной безопасности в "традиционном" стиле, не соответствующем предпочтениям американского президента Дональда Трампа, больше похожем на управление при экс-президенте Джо Байдене, пишет телеканал NBC со ссылкой на источники. Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер сообщил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. "Майк Уолтц, которого Трамп снял с поста советника по национальной безопасности ранее в этом месяце, руководил СНБ в том стиле, который два человека, непосредственно знавшие о планируемых изменениях, назвали "традиционным", который... не соответствовал тому, что предпочитает Трамп", - говорится в публикации. По данным телеканала, стиль больше напоминал то, как советом руководили при Байдене.

https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html

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в мире, сша, дональд трамп, майк уолтц, джо байден, nbc, оон