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Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США

Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США - РИА Новости, 14.05.2025

Китай приостановил действие мер контроля за экспортом для компаний из США

Китай приостановил действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США, сообщило минкоммерции Китая. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:57:00+03:00

2025-05-14T17:57:00+03:00

2025-05-14T17:57:00+03:00

китай

сша

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ПЕКИН, 14 мая – РИА Новости. Китай приостановил действие мер контроля за экспортом товаров двойного назначения для 28 компаний США, сообщило минкоммерции Китая. Как говорится в заявлении на сайте ведомства, 4 и 9 апреля Китай внес в общей сложности 28 компаний США в список экспортного контроля с запретом китайским компаниям поставлять им товары двойного назначения. "Во исполнение договоренностей, достигнутых в ходе китайско-американских торгово-экономических переговоров на высоком уровне, с 14 мая 2025 года на 90 дней приостанавливается действие соответствующих мер", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250512/poshliny-2016499174.html

китай

сша

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китай, сша, введение трампом пошлин на импорт, в мире