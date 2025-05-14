https://ria.ru/20250514/ssha-2016909364.html

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025

США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:43:00+03:00

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2025-05-14T15:52:00+03:00

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РИМ, 14 мая — РИА Новости. США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. "Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", — сообщил дипломатический источник. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. Пока заявки на участие отправили только четырем азиатским партнерам НАТО: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, указали в публикации.

https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html

https://ria.ru/20250514/glava-2016835561.html

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в мире, гаага, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато