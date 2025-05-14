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США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
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15:43 14.05.2025 (обновлено: 15:52 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssha-2016909364.html
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ
США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T15:43:00+03:00
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в мире
гаага
сша
вашингтон (штат)
владимир зеленский
нато
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РИМ, 14 мая — РИА Новости. США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе. "Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", — сообщил дипломатический источник. Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций. Пока заявки на участие отправили только четырем азиатским партнерам НАТО: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии. Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, указали в публикации.
https://ria.ru/20250513/erdogan-2016700018.html
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гаага
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в мире, гаага, сша, вашингтон (штат), владимир зеленский, нато
В мире, Гаага, США, Вашингтон (штат), Владимир Зеленский, НАТО
США выступили против приглашения Зеленского на саммит НАТО, пишут СМИ

Ansa: США выступили против приглашения Зеленского на июньский саммит НАТО

© РИА Новости / Михаил Маркив | Перейти в медиабанкФлаги НАТО и Украины
Флаги НАТО и Украины - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Михаил Маркив
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РИМ, 14 мая — РИА Новости. США выступают против приглашения Владимира Зеленского на июньский саммит НАТО в Гааге, пишет итальянское агентство Ansa со ссылкой на источники в альянсе.
«
"Почти все союзники выразили Вашингтону недоумения относительно этого решения", — сообщил дипломатический источник.
Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
НАТО не должна быть частью конфликта на Украине, заявил Эрдоган
13 мая, 15:46
Саммит НАТО пройдет 24-25 июня в Здании конгрессов в Гааге. Как сообщал МИД Нидерландов, на саммите альянса ожидаются около 45 глав государств и правительств, 45 министров иностранных дел и обороны, а также около шести тысяч членов делегаций.
Пока заявки на участие отправили только четырем азиатским партнерам НАТО: Японии, Южной Корее, Австралии и Новой Зеландии.
Вопрос приглашения Украины на саммит может быть поднят на неформальной встрече министров иностранных дел в Анталье, указали в публикации.
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Новый глава Военного комитета НАТО сравнил НАТО с бесконечной субстанцией
Вчера, 11:18
 
В миреГаагаСШАВашингтон (штат)Владимир ЗеленскийНАТО
 
 
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