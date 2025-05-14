Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики
Спецпредставитель США Клавер-Кароне: роль госдепа усилится в разработке политики
© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне считает, что роль госдепа США, как ожидается, усилится в разработке политики, а также будет сокращение штаба Совета национальной безопасности, пишет газета Washington Post.
"По его словам, ожидается усиление роли государственного департамента в разработке политики и сокращение штата Совета национальной безопасности, который при сменявших друг друга администрациях стал раздутым и перегруженным персоналом", - говорится в публикации со ссылкой на спецпредставителя США по Латинской Америке.
Клавер-Кароне подчеркивает, что сокращение штата - это правильный подход.
По данным телеканала NBC, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности было 300 сотрудников, в январе количество сократили примерно до 150. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, ожидаются сокращения до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято. Согласно информации источника NBC, Рубио не планирует увольнять сотрудников, но, как ожидается, переведет их в другие агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. Президент США добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях.