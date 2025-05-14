Рейтинг@Mail.ru
Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:51 14.05.2025 (обновлено: 19:00 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssha-2016893520.html
Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики
Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики - РИА Новости, 14.05.2025
Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики
Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне считает, что роль госдепа США, как ожидается, усилится в разработке политики, а также будет... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:51:00+03:00
2025-05-14T19:00:00+03:00
в мире
сша
латинская америка
дональд трамп
майк уолтц
марко рубио
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_0:290:3001:1978_1920x0_80_0_0_8757eb517007d941c6baba43f2abb637.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне считает, что роль госдепа США, как ожидается, усилится в разработке политики, а также будет сокращение штаба Совета национальной безопасности, пишет газета Washington Post."По его словам, ожидается усиление роли государственного департамента в разработке политики и сокращение штата Совета национальной безопасности, который при сменявших друг друга администрациях стал раздутым и перегруженным персоналом", - говорится в публикации со ссылкой на спецпредставителя США по Латинской Америке.Клавер-Кароне подчеркивает, что сокращение штата - это правильный подход.По данным телеканала NBC, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности было 300 сотрудников, в январе количество сократили примерно до 150. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, ожидаются сокращения до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято. Согласно информации источника NBC, Рубио не планирует увольнять сотрудников, но, как ожидается, переведет их в другие агентства.Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. Президент США добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях.
https://ria.ru/20250504/tramp-2014921694.html
сша
латинская америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149093/32/1490933223_156:0:2793:1978_1920x0_80_0_0_1d103a9e43d397841cf6dc2c0dc027c8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, латинская америка, дональд трамп, майк уолтц, марко рубио, оон
В мире, США, Латинская Америка, Дональд Трамп, Майк Уолтц, Марко Рубио, ООН
Спецпредставитель США заявил об усилении роли госдепа в разработке политики

Спецпредставитель США Клавер-Кароне: роль госдепа усилится в разработке политики

© AP Photo / Luis M. AlvarezЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Luis M. Alvarez
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спецпредставитель США по Латинской Америке Маурисио Клавер-Кароне считает, что роль госдепа США, как ожидается, усилится в разработке политики, а также будет сокращение штаба Совета национальной безопасности, пишет газета Washington Post.
"По его словам, ожидается усиление роли государственного департамента в разработке политики и сокращение штата Совета национальной безопасности, который при сменявших друг друга администрациях стал раздутым и перегруженным персоналом", - говорится в публикации со ссылкой на спецпредставителя США по Латинской Америке.
Клавер-Кароне подчеркивает, что сокращение штата - это правильный подход.
По данным телеканала NBC, когда президент США Дональд Трамп вступил в должность, в Совете национальной безопасности было 300 сотрудников, в январе количество сократили примерно до 150. Как отмечает телеканал со ссылкой на источники, ожидаются сокращения до 50-60 человек, но окончательное решение еще не принято. Согласно информации источника NBC, Рубио не планирует увольнять сотрудников, но, как ожидается, переведет их в другие агентства.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил об увольнении Майка Уолтца - главного фигуранта скандала с утечкой секретной информации через мессенджер Signal. Позднее американский лидер добавил, что выдвинет Уолтца на должность следующего постпреда США при ООН. По словам Трампа, обязанности советника по нацбезопасности временно перейдут к государственному секретарю Марко Рубио, который при этом сохранит свою должность в госдепартаменте. Президент США добавил, что теоретически нет необходимости держать двух людей на данных должностях.
Майк Уолтц - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Увольнение Уолтца не было наказанием, заявил Трамп
4 мая, 20:15
 
В миреСШАЛатинская АмерикаДональд ТрампМайк УолтцМарко РубиоООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала