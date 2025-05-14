https://ria.ru/20250514/ssha-2016824624.html

Уиткофф назвал страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Уиткофф назвал страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама - РИА Новости, 14.05.2025

Уиткофф назвал страны, которые могут присоединиться к Соглашениям Авраама

Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T10:34:00+03:00

2025-05-14T10:34:00+03:00

2025-05-14T11:15:00+03:00

в мире

сша

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стив уиткофф

стивен мнучин

обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф заявил, что в течение следующих нескольких месяцев к Соглашениям Авраама (соглашениям по нормализации отношений арабских стран с Израилем) могут присоединиться 4-6 стран, в том числе Сирия, Ливан, Армения и Азербайджан. "Мой прогноз заключается в том, что... относительно скоро мы увидим потенциал для нормализации в Ливане и даже Сирии... Это может произойти с Ливией... Я говорю о присоединении стран к Соглашениям Авраама, это может произойти с Азербайджаном и Арменией", - отметил он в интервью порталу Breitbart, которое было взято у политика на прошлой неделе. По мнению Уиткоффа, Армения и Азербайджан близки к урегулированию своих конфликтов. "Я весьма уверен, что четыре или пять, возможно, шесть стран присоединятся к Соглашениям Авраама в течение последующих пары месяцев", - добавил он. В 2020 году США запустили процесс, направленный на нормализацию отношений между Израилем и арабскими странами. В результате был подписан комплекс документов, который получил название "Авраамские мирные соглашения". К соглашениям присоединились ОАЭ, Бахрейн, Марокко. Власти Судана заявили об интересе к присоединению к соглашениям и подписали декларативную часть соглашения в присутствии бывшего министра финансов США Стивена Мнучина, однако Хартум не подписал соответствующий документ с Израилем.

https://ria.ru/20250513/peregovory-2016691961.html

https://ria.ru/20250513/konflikt-1915630213.html

сша

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в мире, сша, израиль, азербайджан, стив уиткофф, стивен мнучин, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году