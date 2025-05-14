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СМИ: США могут развернуть миротворческие силы в Гаити - РИА Новости, 14.05.2025
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09:25 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/ssha-2016812367.html
СМИ: США могут развернуть миротворческие силы в Гаити
СМИ: США могут развернуть миротворческие силы в Гаити - РИА Новости, 14.05.2025
СМИ: США могут развернуть миротворческие силы в Гаити
США рассматривают возможность развертывания в Гаити миротворческих сил из Латинской Америки под эгидой Организации американских государств (ОАГ), если РФ и... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T09:25:00+03:00
2025-05-14T09:25:00+03:00
в мире
гаити
латинская америка
сша
жовенель моиз
организация американских государств
оон
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность развертывания в Гаити миротворческих сил из Латинской Америки под эгидой Организации американских государств (ОАГ), если РФ и Китай наложат вето на миссию ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией. С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов. "США изучают возможность развертывания миротворческих войск из Латинской Америки в Гаити, где международные силы под руководством Кении не смогли остановить захват преступными бандами ключевых районов страны", - пишет издание. Как отмечают источники издания, Вашингтон предложил, чтобы такие силы действовали под эгидой ОАГ, чтобы "обойти вето РФ и Китая на развертывание голубых беретов ООН". Они добавили, что такое решение стало бы значительным отходом от основной миссии ОАГ. "Если Россия и Китай снова наложат вето на миссию ООН, администрация (президента США Дональда) Трампа попытается использовать ОАГ", - отметили источники. По словам неназванного советника по Латинской Америке в Вашингтоне, администрация Трампа скептически относится к ценности ОАГ, поэтому настаивает на том, чтобы они организовали миротворческую миссию на Гаити, которая могла бы заменить действующие там силы под руководством Кении. "Она (администрация Трампа - ред.) хочет, чтобы члены ОАГ в Латинской Америке и Карибском бассейне предоставили войска, в то время как США предоставят финансирование. Это рассматривается как способ для ОАГ доказать свою ценность", - отметил советник. При этом высокопоставленный дипломат одной из стран Латинской Америки отметил, что у организации нет мандата или бюджета для проведения миротворческих операций. А неназванный гаитянский чиновник усомнился в том, что у США достаточно "полномочий по созыву" подобной миссии, учитывая напряженность между администрацией Трампа и остальным миром. Как пишет издание, чиновник в правительстве Аргентины сказал, что обсуждения были "совершенно неформальными и теоретическими", но страна была бы готова отправить войска для потенциальных сил под руководством ОАГ, если бы они были "хорошо подготовлены". Он добавил, что также ведутся обсуждения о миссии под руководством ООН. Financial Times отмечает, что на вопрос о миссии ОАГ представитель госдепартамента сказал, что "США не обсуждают развертывание американских войск на Гаити" и продолжают поддерживать миссию под руководством Кении. Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда союз банд Viv Ansanm ("Живем вместе") атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи. Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд на Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году.
https://ria.ru/20250514/kitaj-2016789815.html
https://ria.ru/20250513/tramp-2016566886.html
https://ria.ru/20250428/mirotvortsy-2013749528.html
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в мире, гаити, латинская америка, сша, жовенель моиз, организация американских государств, оон
В мире, Гаити, Латинская Америка, США, Жовенель Моиз, Организация американских государств, ООН
СМИ: США могут развернуть миротворческие силы в Гаити

FT: США могут развернуть в Гаити миротворческие войска из Латинской Америки

© AP Photo / Odelyn JosephВоенные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Odelyn Joseph
Военные охраняют вход в международный аэропорт в Порт-о-Пренсе, Гаити. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. США рассматривают возможность развертывания в Гаити миротворческих сил из Латинской Америки под эгидой Организации американских государств (ОАГ), если РФ и Китай наложат вето на миссию ООН, пишет газета Financial Times со ссылкой на людей, знакомых с ситуацией.
С июня 2024 года в Гаити действует многонациональная миссия из 2,5 тысячи военнослужащих под мандатом ООН, ядро которой составляют кенийские полицейские. Их задачей является обеспечение безопасности социальных и правительственных объектов.
Район Гуомао (Guomao) в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Китай продолжит оказывать поддержку миротворческим операциям ООН
04:40
"США изучают возможность развертывания миротворческих войск из Латинской Америки в Гаити, где международные силы под руководством Кении не смогли остановить захват преступными бандами ключевых районов страны", - пишет издание.
Как отмечают источники издания, Вашингтон предложил, чтобы такие силы действовали под эгидой ОАГ, чтобы "обойти вето РФ и Китая на развертывание голубых беретов ООН". Они добавили, что такое решение стало бы значительным отходом от основной миссии ОАГ.
"Если Россия и Китай снова наложат вето на миссию ООН, администрация (президента США Дональда) Трампа попытается использовать ОАГ", - отметили источники.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп подбирает себе новый "венок миротворца"
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По словам неназванного советника по Латинской Америке в Вашингтоне, администрация Трампа скептически относится к ценности ОАГ, поэтому настаивает на том, чтобы они организовали миротворческую миссию на Гаити, которая могла бы заменить действующие там силы под руководством Кении.
"Она (администрация Трампа - ред.) хочет, чтобы члены ОАГ в Латинской Америке и Карибском бассейне предоставили войска, в то время как США предоставят финансирование. Это рассматривается как способ для ОАГ доказать свою ценность", - отметил советник.
При этом высокопоставленный дипломат одной из стран Латинской Америки отметил, что у организации нет мандата или бюджета для проведения миротворческих операций. А неназванный гаитянский чиновник усомнился в том, что у США достаточно "полномочий по созыву" подобной миссии, учитывая напряженность между администрацией Трампа и остальным миром.
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Как пишет издание, чиновник в правительстве Аргентины сказал, что обсуждения были "совершенно неформальными и теоретическими", но страна была бы готова отправить войска для потенциальных сил под руководством ОАГ, если бы они были "хорошо подготовлены". Он добавил, что также ведутся обсуждения о миссии под руководством ООН.
Financial Times отмечает, что на вопрос о миссии ОАГ представитель госдепартамента сказал, что "США не обсуждают развертывание американских войск на Гаити" и продолжают поддерживать миссию под руководством Кении.
Гаити переживает кризис безопасности и управления, который обострился после убийства президента Жовенеля Моиза в июле 2021 года. Ситуация резко ухудшилась в конце февраля 2024 года, когда союз банд Viv Ansanm ("Живем вместе") атаковал две тюрьмы в Порт-о-Пренсе, освободил тысячи заключённых и захватил международный аэропорт Туссен-Лувертюр. За последний год от рук преступников в стране населением 12 миллионов человек погибли около 5,6 тысячи человек, свыше половины населения нуждаются в срочной гуманитарной помощи.
Данные Международной организации по миграции (МОМ) сообщают, что в 2024 году из-за насилия банд на Гаити были вынуждены покинуть свои дома более миллиона человек, что втрое больше, чем в предыдущем году.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 23.01.2025
США не могут перекрыть нелегальный поток оружия в Гаити, заявил Небензя
23 января, 00:42
 
В миреГаитиЛатинская АмерикаСШАЖовенель МоизОрганизация американских государствООН
 
 
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