https://ria.ru/20250514/ssha-2016782912.html

В США опасаются усиления российского арсенала крылатых ракет

В США опасаются усиления российского арсенала крылатых ракет - РИА Новости, 14.05.2025

В США опасаются усиления российского арсенала крылатых ракет

Пентагон считает, что усиление "и без того внушительных" возможностей России в области крылатых ракет представляет угрозу для США, заявил Глава Северного... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:14:00+03:00

2025-05-14T02:14:00+03:00

2025-05-14T02:14:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Пентагон считает, что усиление "и без того внушительных" возможностей России в области крылатых ракет представляет угрозу для США, заявил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо. "Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам", - заявил он на слушаниях в конгрессе. Он отметил, что в прошлом году РФ "возобновила свой довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки". Угрозу для США также представляет разработка ракетного комплекса "Сармат", подводной ядерной торпеды "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", добавил Гийо.

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северная америка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сша, россия, северная америка, министерство обороны сша, в мире