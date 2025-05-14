В США опасаются усиления российского арсенала крылатых ракет
Пентагон: усиление арсенала крылатых ракет России представляет угрозу для США
© AP Photo / Jose Luis MaganaАмериканские флаги в Вашингтоне
© AP Photo / Jose Luis Magana
Американские флаги в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Пентагон считает, что усиление "и без того внушительных" возможностей России в области крылатых ракет представляет угрозу для США, заявил Глава Северного командования ВС США генерал Грегори Гийо.
"Россия усилила свои и без того внушительные возможности угрожать Северной Америке обычными крылатыми ракетами воздушного и морского базирования. Три года ударных операций по Украине дали ценный оперативный опыт российским летным экипажам и военно-морским силам", - заявил он на слушаниях в конгрессе.
Он отметил, что в прошлом году РФ "возобновила свой довоенный темп патрулирования стратегического сдерживания, включая многочисленные полеты вдоль побережья Северной Америки".
Угрозу для США также представляет разработка ракетного комплекса "Сармат", подводной ядерной торпеды "Посейдон" и крылатой ракеты "Буревестник", добавил Гийо.
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