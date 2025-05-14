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Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
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00:14 14.05.2025 (обновлено: 10:38 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssha-2016775356.html
Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией
Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией
В случае эскалации конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию Соединенных Штатов и России, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T00:14:00+03:00
2025-05-14T10:38:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
иран
вооруженные силы сша
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. В случае эскалации конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию Соединенных Штатов и России, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе."Остается несколько вероятных путей, по которым конфликт на Украине может перерасти в прямое военное противостояние с Соединенными Штатами", — сказал он.По словам генерала, Россия, Иран и Китай избегают прямого вооруженного столкновения с Америкой, но "их восприятие упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Но, как отмечал президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Москва же остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.
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в мире, россия, сша, украина, иран, вооруженные силы сша
В мире, Россия, США, Украина, Иран, Вооруженные силы США
Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией

Глава северного командования ВС США заявил о возможности конфликта с Россией

© AP Photo / Jose Luis MaganaГлава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Jose Luis Magana
Глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. В случае эскалации конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию Соединенных Штатов и России, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе.
"Остается несколько вероятных путей, по которым конфликт на Украине может перерасти в прямое военное противостояние с Соединенными Штатами", — сказал он.
По словам генерала, Россия, Иран и Китай избегают прямого вооруженного столкновения с Америкой, но "их восприятие упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".
В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Но, как отмечал президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Москва же остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.
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