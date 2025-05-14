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Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией

Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией - РИА Новости, 14.05.2025

Американский генерал оценил вероятность прямого конфликта с Россией

В случае эскалации конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию Соединенных Штатов и России, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:14:00+03:00

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2025-05-14T10:38:00+03:00

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вооруженные силы сша

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ВАШИНГТОН, 14 мая — РИА Новости. В случае эскалации конфликт на Украине может вылиться в прямую конфронтацию Соединенных Штатов и России, заявил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Грегори Гийо на слушаниях в конгрессе."Остается несколько вероятных путей, по которым конфликт на Украине может перерасти в прямое военное противостояние с Соединенными Штатами", — сказал он.По словам генерала, Россия, Иран и Китай избегают прямого вооруженного столкновения с Америкой, но "их восприятие упадка Запада" якобы способствует "растущей готовности бросить вызов Соединенным Штатам на мировой арене и увеличивает риск просчета в кризисной ситуации".В Кремле неоднократно подчеркивали, что Москва никому не угрожает и не собирается ни на кого нападать. Но, как отмечал президент Владимир Путин, западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем. Москва же остается открытой к диалогу, но на равноправной основе.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016633440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, сша, украина, иран, вооруженные силы сша