Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии
ССАГПЗ приветствовал намерение Трампа снять санкции с Сирии
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп , президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Саудовской Аравии
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп , президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил председатель проходящего в Эр-Рияде саммита организации наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Во вторник Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт".
"В этом ключе мы хотим выразить своё приветствие решению, которое было принято накануне президентом США Дональдом Трампом, о снятии санкций с братской Сирийской Арабской Республики", - сказал наследный принц в ходе своей вступительной речи.
Бен Салман также отметил, что снятие санкций с Сирии "облегчит страдания" сирийского народа и откроет для страны новую страницу развития и процветания.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.