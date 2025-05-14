https://ria.ru/20250514/ssagpz-2016880517.html

Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии

Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 14.05.2025

Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии

Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:01:00+03:00

2025-05-14T14:01:00+03:00

2025-05-14T14:26:00+03:00

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дональд трамп

мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)

башар асад

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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил председатель проходящего в Эр-Рияде саммита организации наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Во вторник Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт". "В этом ключе мы хотим выразить своё приветствие решению, которое было принято накануне президентом США Дональдом Трампом, о снятии санкций с братской Сирийской Арабской Республики", - сказал наследный принц в ходе своей вступительной речи. Бен Салман также отметил, что снятие санкций с Сирии "облегчит страдания" сирийского народа и откроет для страны новую страницу развития и процветания. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016849259.html

https://ria.ru/20250514/tramp-2016778005.html

сирия

сша

саудовская аравия

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в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), башар асад