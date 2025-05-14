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Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
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14:01 14.05.2025 (обновлено: 14:26 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/ssagpz-2016880517.html
Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии
Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии
Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:01:00+03:00
2025-05-14T14:26:00+03:00
в мире
сирия
сша
саудовская аравия
дональд трамп
мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии)
башар асад
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил председатель проходящего в Эр-Рияде саммита организации наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман. Во вторник Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт". "В этом ключе мы хотим выразить своё приветствие решению, которое было принято накануне президентом США Дональдом Трампом, о снятии санкций с братской Сирийской Арабской Республики", - сказал наследный принц в ходе своей вступительной речи. Бен Салман также отметил, что снятие санкций с Сирии "облегчит страдания" сирийского народа и откроет для страны новую страницу развития и процветания. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250514/tramp-2016849259.html
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в мире, сирия, сша, саудовская аравия, дональд трамп, мухаммед бен салман (министр обороны саудовской аравии), башар асад
В мире, Сирия, США, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Мухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии), Башар Асад
Арабские страны поприветствовали намерение Трампа снять санкции с Сирии

ССАГПЗ приветствовал намерение Трампа снять санкции с Сирии

© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-JaloudПрезидент США Дональд Трамп , президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Саудовской Аравии
Президент США Дональд Трамп , президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Саудовской Аравии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Getty Images / Anadolu/Saudi Royal Court/Bandar Al-Jaloud
Президент США Дональд Трамп , президент переходного периода Сирии Ахмед аш-Шараа и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман во время встречи в Саудовской Аравии. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая – РИА Новости. Главы государств-членов совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) приветствовали намерение президента США Дональда Трампа снять санкции с Сирии, заявил председатель проходящего в Эр-Рияде саммита организации наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман.
Во вторник Президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт".
Палестинцы возле контрольно-пропускного пункта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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"В этом ключе мы хотим выразить своё приветствие решению, которое было принято накануне президентом США Дональдом Трампом, о снятии санкций с братской Сирийской Арабской Республики", - сказал наследный принц в ходе своей вступительной речи.
Бен Салман также отметил, что снятие санкций с Сирии "облегчит страдания" сирийского народа и откроет для страны новую страницу развития и процветания.
В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации Ахмед аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп примет участие в саммите стран Персидского залива в Эр-Рияде
Вчера, 00:36
 
В миреСирияСШАСаудовская АравияДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Башар Асад
 
 
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