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Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш - РИА Новости, 14.05.2025
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17:43 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/sputnik-2016944083.html
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш - РИА Новости, 14.05.2025
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш
Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:43:00+03:00
2025-05-14T17:43:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это первое соглашение агентства с университетом из Народной Республики Бангладеш.Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и проректор Университета Север-Юг доктор Абдул Хэннан Чоудхури."В условиях стремительно меняющегося медиарынка, когда всё больше новых революционных идей рождается именно в странах Глобального Юга, для нас особым достижением является сотрудничество с крупнейшим частным университетом Бангладеш", - прокомментировал подписание соглашения Василий Пушков."Мы рады, что наши отношения достигли новых высот благодаря подписанию Меморандума о взаимопонимании между Информационным агентством Sputnik и программой "Медиа, коммуникации и журналистика" Университета Север-Юг. Это партнерство предоставит нашим студентам и преподавателям ценную возможность улучшить свои навыки и расширить знания. Я считаю, что сегодняшнее соглашение открывает новый рубеж сотрудничества между Бангладеш и Россией, и я желаю ему всяческих успехов", - отметил профессор Чоудхури по итогам подписания.Университет Север-Юг– частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
https://ria.ru/20250424/sotrudnichestvo-2013113355.html
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бангладеш, россия, sputnik, дакка (город)
Бангладеш, Россия, Sputnik, Дакка (город)
Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш

Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг

© РИА Новости / Мария ДевахинаПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой Россия сегодня и Университетом Север-Юг (Бангладеш) - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это первое соглашение агентства с университетом из Народной Республики Бангладеш.
Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и проректор Университета Север-Юг доктор Абдул Хэннан Чоудхури.
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры - РИА Новости, 1920, 24.04.2025
SputnikPro продолжает сотрудничество с Университетом Новой Эры
24 апреля, 10:08
"В условиях стремительно меняющегося медиарынка, когда всё больше новых революционных идей рождается именно в странах Глобального Юга, для нас особым достижением является сотрудничество с крупнейшим частным университетом Бангладеш", - прокомментировал подписание соглашения Василий Пушков.
"Мы рады, что наши отношения достигли новых высот благодаря подписанию Меморандума о взаимопонимании между Информационным агентством Sputnik и программой "Медиа, коммуникации и журналистика" Университета Север-Юг. Это партнерство предоставит нашим студентам и преподавателям ценную возможность улучшить свои навыки и расширить знания. Я считаю, что сегодняшнее соглашение открывает новый рубеж сотрудничества между Бангладеш и Россией, и я желаю ему всяческих успехов", - отметил профессор Чоудхури по итогам подписания.
© Maria DevakhinaПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой Россия сегодня и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© Maria Devakhina
1 из 2
© РИА Новости / Мария ДевахинаПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой Россия сегодня и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© Maria Devakhina
1 из 2
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© РИА Новости / Мария Девахина
2 из 2
Университет Север-Юг– частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.
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Завершился первый интенсивный курс SputnikPro в Нигере
22 апреля, 17:54
SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.
 
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