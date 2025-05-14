https://ria.ru/20250514/sputnik-2016944083.html

Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш

Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш - РИА Новости, 14.05.2025

Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш

Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:43:00+03:00

2025-05-14T17:43:00+03:00

2025-05-14T17:43:00+03:00

бангладеш

россия

sputnik

дакка (город)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это первое соглашение агентства с университетом из Народной Республики Бангладеш.Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и проректор Университета Север-Юг доктор Абдул Хэннан Чоудхури."В условиях стремительно меняющегося медиарынка, когда всё больше новых революционных идей рождается именно в странах Глобального Юга, для нас особым достижением является сотрудничество с крупнейшим частным университетом Бангладеш", - прокомментировал подписание соглашения Василий Пушков."Мы рады, что наши отношения достигли новых высот благодаря подписанию Меморандума о взаимопонимании между Информационным агентством Sputnik и программой "Медиа, коммуникации и журналистика" Университета Север-Юг. Это партнерство предоставит нашим студентам и преподавателям ценную возможность улучшить свои навыки и расширить знания. Я считаю, что сегодняшнее соглашение открывает новый рубеж сотрудничества между Бангладеш и Россией, и я желаю ему всяческих успехов", - отметил профессор Чоудхури по итогам подписания.Университет Север-Юг– частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.SputnikPro – проект международного информационного агентства и радио Sputnik для журналистов, студентов профильных вузов, сотрудников пресс-служб и медиаменеджеров, направленный на обмен опытом и развитие профессиональных связей с зарубежными коллегами. Ведущими модулей проекта выступают как медиаменеджеры Sputnik, так и другие известные российские эксперты. На сессиях обсуждают различные аспекты журналисткой профессии, включая производство мультимедийного контента, работу в социальных сетях, привлечение трафика на новостные ресурсы и многое другое. С марта 2018 года в мастер-классах SputnikPro приняли участие более 5000 слушателей из 80+ государств.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

бангладеш, россия, sputnik, дакка (город)