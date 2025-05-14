Sputnik заключил соглашение о сотрудничестве с университетом Бангладеш
Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг
© РИА Новости / Мария ДевахинаПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Информационное агентство и радио Sputnik подписало меморандум о взаимопонимании с университетом Север-Юг - одним из крупнейших частных вузов Бангладеш. Это первое соглашение агентства с университетом из Народной Республики Бангладеш.
Подписи под документом поставили глава Дирекции международного сотрудничества Sputnik Василий Пушков и проректор Университета Север-Юг доктор Абдул Хэннан Чоудхури.
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"В условиях стремительно меняющегося медиарынка, когда всё больше новых революционных идей рождается именно в странах Глобального Юга, для нас особым достижением является сотрудничество с крупнейшим частным университетом Бангладеш", - прокомментировал подписание соглашения Василий Пушков.
"Мы рады, что наши отношения достигли новых высот благодаря подписанию Меморандума о взаимопонимании между Информационным агентством Sputnik и программой "Медиа, коммуникации и журналистика" Университета Север-Юг. Это партнерство предоставит нашим студентам и преподавателям ценную возможность улучшить свои навыки и расширить знания. Я считаю, что сегодняшнее соглашение открывает новый рубеж сотрудничества между Бангладеш и Россией, и я желаю ему всяческих успехов", - отметил профессор Чоудхури по итогам подписания.
© Maria DevakhinaПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© Maria Devakhina
1 из 2
© РИА Новости / Мария ДевахинаПодписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
2 из 2
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
© Maria Devakhina
1 из 2
Подписание соглашения между Международной медиагруппой "Россия сегодня" и Университетом Север-Юг (Бангладеш)
2 из 2
Университет Север-Юг– частное некоммерческое учебное заведение, расположенное в городе Дакка, Бангладеш. В структуру университета входят несколько крупных институтов, осуществляющих подготовку по широкому спектру учебных программ, где особое внимание уделяется взаимодействию студентов с бизнесом.
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