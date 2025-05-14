https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016792302.html

Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами

Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами - РИА Новости, 14.05.2025

Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами

Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:13:00+03:00

2025-05-14T05:13:00+03:00

2025-05-14T09:40:00+03:00

специальная военная операция на украине

сумская область

россия

вооруженные силы украины

безопасность

воздушно-десантные войска россии

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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", — говорится в сводке.Как уточнили в министерстве, перед этим разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве на территории Сумской области.Как сообщили в Минобороны во вторник, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 195 человек. Украинские военные также лишились трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-десантные войска россии