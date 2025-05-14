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Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами - РИА Новости, 14.05.2025
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05:13 14.05.2025 (обновлено: 09:40 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016792302.html
Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами
Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами - РИА Новости, 14.05.2025
Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами
Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:13:00+03:00
2025-05-14T09:40:00+03:00
специальная военная операция на украине
сумская область
россия
вооруженные силы украины
безопасность
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны."Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", — говорится в сводке.Как уточнили в министерстве, перед этим разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве на территории Сумской области.Как сообщили в Минобороны во вторник, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 195 человек. Украинские военные также лишились трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html
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сумская область, россия, вооруженные силы украины, безопасность, воздушно-десантные войска россии
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Воздушно-десантные войска России
Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами

Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", — говорится в сводке.
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Как уточнили в министерстве, перед этим разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве на территории Сумской области.

Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников ежедневно наносят удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских военных в зоне ответственности группировки войск "Север".

Как сообщили в Минобороны во вторник, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 195 человек. Украинские военные также лишились трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВоздушно-десантные войска России
 
 
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