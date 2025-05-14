Расчеты "Града" уничтожили скопление пехоты ВСУ под Сумами
Расчеты РСЗО "Град" уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкБоевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град"
Боевая работа расчета реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая — РИА Новости. Расчеты РСЗО БМ-21 "Град" ВДВ уничтожили скопление пехоты ВСУ в Сумской области, сообщили в Минобороны.
"Получив координаты целей, расчеты РСЗО "Град" "крылатой пехоты" оперативно выдвинулись на огневые позиции и точным залпом пакетов реактивных ракет накрыли указанные квадраты, уничтожив пехоту противника. Кадры объективного контроля, полученные с БПЛА в режиме реального времени, подтвердили поражение целей", — говорится в сводке.
Как уточнили в министерстве, перед этим разведчики обнаружили, что противник скапливает силы в лесном массиве на территории Сумской области.
Расчеты реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град" тульских артиллеристов-десантников ежедневно наносят удары по вскрытым военным объектам, позициям, бронетехнике и живой силе украинских военных в зоне ответственности группировки войск "Север".
Как сообщили в Минобороны во вторник, за сутки потери ВСУ на этом направлении составили более 195 человек. Украинские военные также лишились трех танков, 15 автомобилей и семи орудий полевой артиллерии, включая две 155-миллиметровые гаубицы М777.
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