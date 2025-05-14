https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016792135.html

В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ

В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Операторы БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:12:00+03:00

2025-05-14T05:12:00+03:00

2025-05-14T05:12:00+03:00

специальная военная операция на украине

запорожская область

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "На ореховском направлении операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли точный удар, уничтожив склад с боеприпасами ВСУ. В результате детонации боеприпасов, вызванной попаданием БПЛА, склад был полностью уничтожен, что свидетельствует о значительном количестве хранившегося вооружения и взрывчатых веществ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что операторы БПЛА, которые ежедневно уничтожают склады, технику и живую силу ВСУ, сохраняют жизни российских военнослужащих, действующих на передовой. "Осколочно-фугасные (заряды используем – ред.), больше по пехоте и блиндажам работаем. Техника очень редко ездит, но если ездит, то стараемся ее поражать", - рассказал журналистам взрывотехник подразделения БПЛА с позывным "Рыжий".

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность