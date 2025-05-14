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В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016792135.html
В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ
В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ
Операторы БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:12:00+03:00
2025-05-14T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
запорожская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России. "На ореховском направлении операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли точный удар, уничтожив склад с боеприпасами ВСУ. В результате детонации боеприпасов, вызванной попаданием БПЛА, склад был полностью уничтожен, что свидетельствует о значительном количестве хранившегося вооружения и взрывчатых веществ", - сообщили в военном ведомстве. В Минобороны отметили, что операторы БПЛА, которые ежедневно уничтожают склады, технику и живую силу ВСУ, сохраняют жизни российских военнослужащих, действующих на передовой. "Осколочно-фугасные (заряды используем – ред.), больше по пехоте и блиндажам работаем. Техника очень редко ездит, но если ездит, то стараемся ее поражать", - рассказал журналистам взрывотехник подразделения БПЛА с позывным "Рыжий".
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html
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запорожская область, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
В Запорожской области уничтожили склад боеприпасов ВСУ

Операторы БПЛА уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Ореховском направлении

© РИА Новости / Мария МарикянОператор FPV-дрона
Оператор FPV-дрона - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Оператор FPV-дрона. Архивное фото
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МЕЛИТОПОЛЬ, 13 мая - РИА Новости. Операторы БПЛА 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожили склад боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на ореховском направлении в Запорожской области, сообщили в Минобороны России.
"На ореховском направлении операторы FPV-дронов 42-й гвардейской мотострелковой дивизии нанесли точный удар, уничтожив склад с боеприпасами ВСУ. В результате детонации боеприпасов, вызванной попаданием БПЛА, склад был полностью уничтожен, что свидетельствует о значительном количестве хранившегося вооружения и взрывчатых веществ", - сообщили в военном ведомстве.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
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Вчера, 15:24
В Минобороны отметили, что операторы БПЛА, которые ежедневно уничтожают склады, технику и живую силу ВСУ, сохраняют жизни российских военнослужащих, действующих на передовой.
"Осколочно-фугасные (заряды используем – ред.), больше по пехоте и блиндажам работаем. Техника очень редко ездит, но если ездит, то стараемся ее поражать", - рассказал журналистам взрывотехник подразделения БПЛА с позывным "Рыжий".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Безопасность
 
 
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