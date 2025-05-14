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Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:12 14.05.2025
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Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:12:00+03:00
2025-05-14T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ми-28НМ, Безопасность
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ

Экипаж Ми-28НМ ВКС нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкВертолет Ми-28Н "Ночной охотник"
Вертолет Ми-28Н Ночной охотник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Вертолет Ми-28Н "Ночной охотник" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ.
"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена", - говорится в сообщении.
Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииМи-28НМБезопасность
 
 
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