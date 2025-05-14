https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791982.html
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ
Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:12:00+03:00
2025-05-14T05:12:00+03:00
2025-05-14T05:12:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
ми-28нм
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976823393_0:0:2475:1393_1920x0_80_0_0_aa234fa3ad6f1af9d0a17517636da300.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/07/1976823393_0:0:2131:1598_1920x0_80_0_0_65a7ad2eb7337ebb1d219140d8f85ec8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Ми-28НМ, Безопасность
Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ
Экипаж Ми-28НМ ВКС нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ