https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791982.html

Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ

Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

Ми-28 нанес ракетный удар по пункту дислокации ВСУ

Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:12:00+03:00

2025-05-14T05:12:00+03:00

2025-05-14T05:12:00+03:00

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Экипаж вертолета Ми-28НМ ВКС России нанес ракетный удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило Минобороны РФ. "Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации личного состава ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой (ЛМУР) по заданным координатам. По докладу разведки, цель была поражена", - говорится в сообщении. Отмечается, что после выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, ми-28нм, безопасность