https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791817.html

Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025

Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчеты FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T05:11:00+03:00

2025-05-14T05:11:00+03:00

2025-05-14T05:11:00+03:00

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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Также они активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы, различной военной техники и БПЛА противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил ВСУ и передали координаты на командный пункт. "Боевой расчёт FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину и колёсную технику, осуществлявшую подвоз боеприпасов и живой силы противника, а также опорный пункт ВСУ", - пояснили в Минобороны.

https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины