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Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
05:11 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/spetsoperatsiya-2016791817.html
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ - РИА Новости, 14.05.2025
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ
Расчеты FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T05:11:00+03:00
2025-05-14T05:11:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в Минобороны России. "В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Также они активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы, различной военной техники и БПЛА противника", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что на одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил ВСУ и передали координаты на командный пункт. "Боевой расчёт FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину и колёсную технику, осуществлявшую подвоз боеприпасов и живой силы противника, а также опорный пункт ВСУ", - пояснили в Минобороны.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016693254.html
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в мире, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт ВСУ

Расчеты FPV-дронов уничтожили опорный пункт и боевую технику ВСУ в зоне СВО

© РИА Новости / Мария МарикянРасчет FPV-дронов
Расчет FPV-дронов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Мария Марикян
Расчет FPV-дронов. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 14 мая - РИА Новости. Расчеты FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожили опорный пункт, боевую технику и живую силу ВСУ в зоне проведения СВО, рассказали журналистам в Минобороны России.
"В ходе проведения специальной военной операции военнослужащие группировки войск "Запад" в зоне проведения СВО с помощью БПЛА постоянно фиксируют и транслируют в пункты управления координаты расположения военных объектов, командных пунктов, опорников, позиций, блиндажей, вооружения и боевой техники ВСУ. Также они активно применяют FPV-дроны для поражения блиндажей, живой силы, различной военной техники и БПЛА противника", - сообщили в МО РФ.
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Уточняется, что на одном из направлений СВО военнослужащие получили данные о наращивании сил ВСУ и передали координаты на командный пункт.
"Боевой расчёт FPV-дронов подразделения специального назначения группировки войск "Запад" уничтожил боевую машину и колёсную технику, осуществлявшую подвоз боеприпасов и живой силы противника, а также опорный пункт ВСУ", - пояснили в Минобороны.
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