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Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву - РИА Новости, 14.05.2025
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19:37 14.05.2025 (обновлено: 20:35 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/spetsbort-2016971396.html
Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву
Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву - РИА Новости, 14.05.2025
Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву
Спецборт ВВС Бразилии, на котором, как предполагается, может находиться президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, покинул Москву более двух часов назад,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:37:00+03:00
2025-05-14T20:35:00+03:00
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луис инасиу лула да силва
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт ВВС Бразилии, на котором, как предполагается, может находиться президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, покинул Москву более двух часов назад, свидетельствуют данные сервиса Flightradar. По информации сервиса, правительственный борт прибыл в среду в Москву из Пекина в 14:05 и покинул столицу в 16:53 мск.В посольстве Бразилии РИА Новости также подтвердили, что Лула да Силва, сделавший остановку в Москве, уже покинул Россию. Там уточнили, что он в это время не встречался с российским лидером.Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
https://ria.ru/20250513/ukraina-2016704527.html
https://ria.ru/20250510/ukraina-2016185075.html
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в мире, москва, россия, бразилия, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, луис инасиу лула да силва
В мире, Москва, Россия, Бразилия, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Луис Инасиу Лула да Силва
Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву

Спецборт ВВС Бразилии покинул Москву более двух часов назад

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкСамолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в аэропорту Внуково-2 в Москве
Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в аэропорту Внуково-2 в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Самолет президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в аэропорту Внуково-2 в Москве
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт ВВС Бразилии, на котором, как предполагается, может находиться президент Бразилии Инасиу Лула да Силва, покинул Москву более двух часов назад, свидетельствуют данные сервиса Flightradar.
По информации сервиса, правительственный борт прибыл в среду в Москву из Пекина в 14:05 и покинул столицу в 16:53 мск.
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В посольстве Бразилии РИА Новости также подтвердили, что Лула да Силва, сделавший остановку в Москве, уже покинул Россию. Там уточнили, что он в это время не встречался с российским лидером.
Президент Бразилии Лула да Силва побывал в Москве на праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и провел переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, а затем отправился с государственным визитом в Китай. Он заявил, что на обратном пути снова посетит Россию, чтобы попросить Путина отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пообещал журналистам, что Кремль сообщит, если встреча президентов двух стран состоится.
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На прошлой неделе Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом. Встреча планируется в Стамбуле 15 мая, состав российской делегации пока неизвестен.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Трамп, который сейчас находится на Ближнем Востоке, сообщил, что может встретиться с Путиным, если тот приедет в Стамбул.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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В миреМоскваРоссияБразилияВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийЛуис Инасиу Лула да Силва
 
 
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