https://ria.ru/20250514/spetsbort-2016885785.html

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025

В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T14:26:00+03:00

2025-05-14T14:26:00+03:00

2025-05-14T15:00:00+03:00

россия

китай

украина

владимир путин

дмитрий песков

владимир зеленский

москва

бразилия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888450914_0:0:3170:1783_1920x0_80_0_0_da55ca54f6fc94a861bc3bb727926eb4.jpg

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. Лула да Силва с 10 по 14 мая находился с государственным визитом в Китае. Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии пообещал встретиться с Владимиром Путиным. Издание Ouest-France отмечало, что он хочет попросить российского лидера отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах глав государств, если они будут планироваться в какой-то форме. Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/kreml-2016854699.html

https://ria.ru/20250514/lula-2016831333.html

россия

китай

украина

москва

бразилия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, китай, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, москва, бразилия, внуково (аэропорт)