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В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
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14:26 14.05.2025 (обновлено: 15:00 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/spetsbort-2016885785.html
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии - РИА Новости, 14.05.2025
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии
Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:26:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости. Лула да Силва с 10 по 14 мая находился с государственным визитом в Китае. Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии пообещал встретиться с Владимиром Путиным. Издание Ouest-France отмечало, что он хочет попросить российского лидера отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине. Как заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах глав государств, если они будут планироваться в какой-то форме. Предложение о прямых переговорахВ ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
https://ria.ru/20250514/kreml-2016854699.html
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россия, китай, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, москва, бразилия, внуково (аэропорт)
Россия, Китай, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Москва, Бразилия, Внуково (аэропорт)
В Москве приземлился спецборт ВВС Бразилии

В московском аэропорту Внуково приземлился спецборт ВВС Бразилии

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева
Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Здание аэропорта Внуково имени А. Н. Туполева. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Спецборт ВВС Бразилии приземлился в московском аэропорту Внуково, передает корреспондент РИА Новости.
Лула да Силва с 10 по 14 мая находился с государственным визитом в Китае. Ранее СМИ сообщили, что президент Бразилии пообещал встретиться с Владимиром Путиным. Издание Ouest-France отмечало, что он хочет попросить российского лидера отправиться в Стамбул и принять участие в переговорах по завершению конфликта на Украине.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Песков: Кремль проинформирует о контактах Путина и президента Бразилии
Вчера, 12:31
Как заявил журналистам пресс-секретарь Дмитрий Песков, Кремль проинформирует о возможных контактах глав государств, если они будут планироваться в какой-то форме.

Предложение о прямых переговорах

В ночь на 11 мая Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Он подчеркнул, что не исключает достижения реального прекращения огня, которое будет соблюдаться Киевом.
Песков назвал это предложение серьезным, отметив, что оно говорит о желании найти мирное решение. По словам пресс-секретаря, цель переговоров с Украиной — устранить первопричины конфликта и обеспечить интересы России.
Владимир Зеленский ответил на инициативу Путина ультиматумом: по его словам, Киев сядет за стол переговоров, только если Москва согласится на полное прекращение огня с 12 мая. Но после того как американский президент Дональд Трамп призвал киевские власти немедленно согласиться на предложение Москвы, Зеленский заявил, что будет ждать российского лидера в Турции в четверг.
Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Президент Бразилии хочет передать Путину послание по Украине
Вчера, 10:58
 
РоссияКитайУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийМоскваБразилияВнуково (аэропорт)
 
 
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