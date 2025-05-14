https://ria.ru/20250514/soyuz-2016911177.html

ЕС готов на антидемократические действия, заявил Сийярто

ЕС готов на антидемократические действия, заявил Сийярто - РИА Новости, 14.05.2025

ЕС готов на антидемократические действия, заявил Сийярто

Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T15:54:00+03:00

2025-05-14T15:54:00+03:00

2025-05-14T15:54:00+03:00

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петер сийярто

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БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. "Ситуация такова, что провоенные брюссельские политики делают все возможное, чтобы продлить войну. Они делают все возможное, чтобы разорвать сотрудничество между Европой и Россией. И они явно готовы предпринять ради этого глубоко антидемократические действия. Мы будем бороться за уважение европейских правил", - сказал Сийярто по окончании заседания глав МИД стран Совета Европы в эфире телеканала М1. Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов. "Теперь в Брюсселе не терпят патриотического подхода, основанного на национальных интересах, поэтому они пытаются обойти европейские правила, проигнорировать их, нарушить европейские правила, произвольно, используя диктаторские методы, в обход населения страны-члена принимать решения, которые могут быть приняты только единогласно. Это глубоко антидемократическая процедура, серьезно нарушающая европейские ценности и европейские договоры", - подчеркнул он. Глава венгерского МИД также отметил, что Будапешт поддерживает швейцарскую инициативу о принятии нового "демократического пакта" для Европы, поскольку полагает, что демократия в Европе находится в серьезной опасности из-за действий Брюсселя. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что Брюссель вынашивает план принять решение об отказе от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии методом квалифицированного большинства, Будапешт будет бороться против этого. Сийярто неоднократно отмечал, что в Брюсселе разрушают демократию, пытаясь игнорировать волю венгерского народа в вопросах, требующих единогласия среди стран ЕС, таких как прием Украины в сообщество, но Будапешт не позволит этого.

https://ria.ru/20250510/siyyarto-2016145847.html

https://ria.ru/20250514/glava-2016892734.html

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в мире, брюссель, венгрия, европа, петер сийярто, виктор орбан, совет европы, евросоюз