ЕС готов на антидемократические действия, заявил Сийярто
Сийярто: ЕС готов на антидемократические действия ради разрыва связей с РФ
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 мая - РИА Новости. Евросоюз ради разрыва сотрудничества с Россией и продления конфликта на Украине готов на крайне антидемократические действия, такие как нарушение собственных правил, которые предполагают единогласные решения всех стран-членов по важным вопросам, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
"Ситуация такова, что провоенные брюссельские политики делают все возможное, чтобы продлить войну. Они делают все возможное, чтобы разорвать сотрудничество между Европой и Россией. И они явно готовы предпринять ради этого глубоко антидемократические действия. Мы будем бороться за уважение европейских правил", - сказал Сийярто по окончании заседания глав МИД стран Совета Европы в эфире телеканала М1.
Министр напомнил, что договоры о функционировании Евросоюза четко перечисляют вопросы, по которым требуется единогласное решение и согласие всех 27 стран-членов.
"Теперь в Брюсселе не терпят патриотического подхода, основанного на национальных интересах, поэтому они пытаются обойти европейские правила, проигнорировать их, нарушить европейские правила, произвольно, используя диктаторские методы, в обход населения страны-члена принимать решения, которые могут быть приняты только единогласно. Это глубоко антидемократическая процедура, серьезно нарушающая европейские ценности и европейские договоры", - подчеркнул он.
Глава венгерского МИД также отметил, что Будапешт поддерживает швейцарскую инициативу о принятии нового "демократического пакта" для Европы, поскольку полагает, что демократия в Европе находится в серьезной опасности из-за действий Брюсселя.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на прошлой неделе заявил, что Брюссель вынашивает план принять решение об отказе от российских энергоресурсов в обход мнения Венгрии методом квалифицированного большинства, Будапешт будет бороться против этого.