https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html

Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне

Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне - РИА Новости, 14.05.2025

Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне

Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:09:00+03:00

2025-05-14T03:09:00+03:00

2025-05-14T11:25:00+03:00

общество

владимир мартынов

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти", — сказал он.Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но если он спит по десять-двенадцать часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.

https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html

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2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, владимир мартынов