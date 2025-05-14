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Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне - РИА Новости, 14.05.2025
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03:09 14.05.2025 (обновлено: 11:25 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне - РИА Новости, 14.05.2025
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:09:00+03:00
2025-05-14T11:25:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.&quot;Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти&quot;, — сказал он.Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но если он спит по десять-двенадцать часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
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общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне

Невролог Мартынов: сон более 10 часов в сутки повышает риск инсульта

© Depositphotos.com / NatashaFedorova Мужчина выключает будильник
Мужчина выключает будильник - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Depositphotos.com / NatashaFedorova
Мужчина выключает будильник. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов.
«

"Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти", — сказал он.

Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но если он спит по десять-двенадцать часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.
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ОбществоВладимир Мартынов
 
 
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