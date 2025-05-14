https://ria.ru/20250514/son-2016786262.html
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне - РИА Новости, 14.05.2025
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T03:09:00+03:00
2025-05-14T03:09:00+03:00
2025-05-14T11:25:00+03:00
общество
владимир мартынов
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Сон более десяти часов в сутки повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти, сообщил РИА Новости врач-невролог Владимир Мартынов."Сон более десяти часов в сутки может быть симптомом скрытых заболеваний, например, гипотиреоза, депрессии, синдрома апноэ. Также слишком долгий сон сам по себе повышает риск инсульта, диабета и даже преждевременной смерти", — сказал он.Мартынов отметил, что организм человека, как правило, сам подсказывает, сколько ему спать, но если он спит по десять-двенадцать часов в сутки и не чувствует бодрости, то это повод обратиться к врачу.
https://ria.ru/20240808/nevrolog-1964800310.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, владимир мартынов
Общество, Владимир Мартынов
Врач раскрыл, что может случиться при десятичасовом сне
Невролог Мартынов: сон более 10 часов в сутки повышает риск инсульта