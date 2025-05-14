https://ria.ru/20250514/solntsev-2016940204.html
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины - РИА Новости, 14.05.2025
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки с пользой для региона. "Наша региональная программа разработана для подготовки высококвалифицированных кадров из числа бойцов и ветеранов СВО. Уверен, каждый ее участник сможет применить полученные знания и навыки с пользой для родного Оренбуржья", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он отметил, что участники кадровой программы – люди разных возрастов и разных профессий. Однако их объединяет любовь к Отчизне и готовность служить Родине в бою или в мирной жизни. "Бойцы специальной военной операции сохраняют нашу новую историю, на их потенциал мы будем опираться в будущем. Это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул врио главы региона. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
https://ria.ru/20250408/solntsev-2010085628.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений солнцев
Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
Солнцев: участники программы "Герои Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки с пользой для региона.
"Наша региональная программа разработана для подготовки высококвалифицированных кадров из числа бойцов и ветеранов СВО. Уверен, каждый ее участник сможет применить полученные знания и навыки с пользой для родного Оренбуржья", – написал Солнцев
в своем телеграм-канале.
Он отметил, что участники кадровой программы – люди разных возрастов и разных профессий. Однако их объединяет любовь к Отчизне и готовность служить Родине в бою или в мирной жизни.
"Бойцы специальной военной операции сохраняют нашу новую историю, на их потенциал мы будем опираться в будущем. Это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул врио главы региона.
"Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.