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Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины - РИА Новости, 14.05.2025
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Оренбургская область
 
17:32 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/solntsev-2016940204.html
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины - РИА Новости, 14.05.2025
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины
Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:32:00+03:00
2025-05-14T17:32:00+03:00
оренбургская область
евгений солнцев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки с пользой для региона. "Наша региональная программа разработана для подготовки высококвалифицированных кадров из числа бойцов и ветеранов СВО. Уверен, каждый ее участник сможет применить полученные знания и навыки с пользой для родного Оренбуржья", – написал Солнцев в своем телеграм-канале. Он отметил, что участники кадровой программы – люди разных возрастов и разных профессий. Однако их объединяет любовь к Отчизне и готовность служить Родине в бою или в мирной жизни. "Бойцы специальной военной операции сохраняют нашу новую историю, на их потенциал мы будем опираться в будущем. Это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул врио главы региона. "Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
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евгений солнцев
Оренбургская область, Евгений Солнцев
Солнцев: участники "Героев Оренбуржья" применят навыки во благо Родины

Солнцев: участники программы "Герои Оренбуржья" применят навыки во благо Родины

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкЕвгений Солнцев
Евгений Солнцев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Евгений Солнцев
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Глава региона Евгений Солнцев выразил уверенность, что участники региональной кадровой программы "Герои Оренбуржья" смогут применить полученные знания и навыки с пользой для региона.
"Наша региональная программа разработана для подготовки высококвалифицированных кадров из числа бойцов и ветеранов СВО. Уверен, каждый ее участник сможет применить полученные знания и навыки с пользой для родного Оренбуржья", – написал Солнцев в своем телеграм-канале.
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Он отметил, что участники кадровой программы – люди разных возрастов и разных профессий. Однако их объединяет любовь к Отчизне и готовность служить Родине в бою или в мирной жизни.
"Бойцы специальной военной операции сохраняют нашу новую историю, на их потенциал мы будем опираться в будущем. Это задача, которую поставил президент России Владимир Владимирович Путин", – подчеркнул врио главы региона.
"Герои Оренбуржья" – это полноценный образовательный проект, состоящий из нескольких блоков: управленческого, формирующего лидерские качества, командообразующего, к разработке которых привлечены специалисты Российской академии народного хозяйства и госслужбы при президенте Российской Федерации.
 
Оренбургская областьЕвгений Солнцев
 
 
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