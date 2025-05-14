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США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов - РИА Новости, 14.05.2025
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18:44 14.05.2025 (обновлено: 19:06 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/soglashenie-2016962555.html
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов - РИА Новости, 14.05.2025
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов
Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T18:44:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом."Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома.Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация.Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов.В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
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сша, катар, в мире, дональд трамп, raytheon, boeing 787, министерство обороны сша
США, Катар, В мире, Дональд Трамп, Raytheon, Boeing 787, Министерство обороны США
США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов

США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1трлн

© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом.
«
"Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация.
Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов.
В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Трамп рассказал о переговорах с эмиром Катара
Вчера, 18:28
 
СШАКатарВ миреДональд ТрампRaytheonBoeing 787Министерство обороны США
 
 
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