США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов
США и Катар подписали соглашение об экономическом сотрудничестве на $1трлн
© AP Photo / Evan VucciПрезидент США Дональд Трамп
© AP Photo / Evan Vucci
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом.
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"Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома.
Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация.
Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов.
В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов.
Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.
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