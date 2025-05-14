https://ria.ru/20250514/soglashenie-2016962555.html

США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов

США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов - РИА Новости, 14.05.2025

США и Катар подписали экономическое соглашение на триллион долларов

Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:44:00+03:00

2025-05-14T18:44:00+03:00

2025-05-14T19:06:00+03:00

сша

катар

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министерство обороны сша

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ВАШИНГТОН, 14 мая - РИА Новости. Трамп подписал соглашение с Катаром по экономическому сотрудничеству на более чем 1 триллион долларов, заявил в среду Белый дом."Сегодня в Катаре президент Дональд Трамп подписал соглашение с Катаром о создании экономического обмена на сумму не менее 1,2 триллиона долларов", - говорится в заявлении Белого дома.Катар купит у США до 210 самолетов Boeing 787 Dreamliner и 777X стоимостью 96 миллиардов долларов, отмечает администрация.Также Катар приобретет у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты MQ-9 Reaper на почти 2 миллиарда долларов.В рамках соглашения США впервые продаст за рубеж системы Raytheon Fixed Site – Low, Slow, Small Unmanned Aerial System Integrated Defeat System (FS-LIDS). Они направлены на противодействие дронам, стоимость этой сделки составит 1 миллиард долларов.Ранее пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что власти Катара предложили передать самолет Boeing 747-8 в пользование Пентагона, но вопрос еще находится на стадии юридического согласования. Сам Трамп заявил, что отказываться от предложения Катара передать самолет для американского лидера было бы глупо.

https://ria.ru/20250514/tramp-2016959862.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сша, катар, в мире, дональд трамп, raytheon, boeing 787, министерство обороны сша