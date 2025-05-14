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Уиткофф провел встречу с представителями ХАМАС

Уиткофф провел встречу с представителями ХАМАС - РИА Новости, 14.05.2025

Уиткофф провел встречу с представителями ХАМАС

Руководство палестинского движения ХАМАС и cпецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу в катарской столице Дохе, в ходе которой обсудили продвижение... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:14:00+03:00

2025-05-14T21:14:00+03:00

2025-05-14T21:14:00+03:00

в мире

израиль

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доха

стив уиткофф

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обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году

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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Руководство палестинского движения ХАМАС и cпецпосланник США Стив Уиткофф провели встречу в катарской столице Дохе, в ходе которой обсудили продвижение переговоров по освобождению израильских заложников, сообщила египетская газета Shourouk со ссылкой на высокопоставленный палестинский источник. В понедельник ХАМАС освободило военнослужащего ЦАХАЛ Идана Александра, имеющего гражданство США. Движение заявило, что приняло решение об освобождении заложника после контактов с американской администрацией. "Высокопоставленный источник в (палестинских – ред.) фракциях сообщил о встрече на высоком уровне в Дохе между американским посланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и посланником президента США по делам заложником Адамом Белером с руководством движения ХАМАС", - говорится в сообщении газеты. Отмечается, что встреча проходила в присутствии катарских официальных лиц, в состав делегации руководства ХАМАС вошли Мухаммед Дервиш, Халил аль-Хайя и Захир Джабарин. "Стороны обсудили во время встречи продвижение переговоров по освобождению израильских заложников. Движение ХАМАС подняло вопрос о необходимости прекращения войны и полного вывода израильских сил из Газы", - пишет газета. В ночь на 18 марта Армия обороны Израиля возобновила удары по сектору Газа. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что атаки продолжились в связи с отказом палестинского движения ХАМАС принять американский план продления режима прекращения огня и освобождения заложников. Официально перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось 1 марта, однако боевые действия не возобновлялись из-за попыток посредников привлечь стороны к продолжению переговоров об урегулировании в Газе. Тем не менее Израиль прекратил поставки электричества на опреснительную установку в секторе и закрыл въезд в сектор для грузовиков с гуманитарной помощью.

https://ria.ru/20250513/izrail-2016748531.html

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в мире, израиль, сша, доха, стив уиткофф, биньямин нетаньяху, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году