https://ria.ru/20250514/smi-2016787501.html

Колонны Ливийской национальной армии движутся на запад страны, пишут СМИ

Колонны Ливийской национальной армии движутся на запад страны, пишут СМИ - РИА Новости, 14.05.2025

Колонны Ливийской национальной армии движутся на запад страны, пишут СМИ

Колонны Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из Бенгази на востоке Ливии в направлении западной части страны - в сторону столицы Триполи, сообщает газета РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T03:58:00+03:00

2025-05-14T03:58:00+03:00

2025-05-14T04:28:00+03:00

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КАИР, 14 мая - РИА Новости. Колонны Ливийской национальной армии (ЛНА) движутся из Бенгази на востоке Ливии в направлении западной части страны - в сторону столицы Триполи, сообщает газета Almarsad. Ранее ливийская газета Al Wasat писала, что столкновения возобновились в ряде районов Триполи. "Колонны вооруженных сил движутся из Бенгази на запад", - говорится в сообщении газеты. По информации издания Lywitness, военная техника ЛНА уже достигла города Сирт, расположенного приблизительно в 450 километрах от Триполи. В понедельник вечером глава службы безопасности при президентском совете Ливии Абдель Гани аль-Кикли был убит в Триполи, в ряде районов на юге города была слышна стрельба. По информации ливийских СМИ, аль-Кикли был застрелен в штабе 444-й бригады военного округа Триполи, входящей в состав минобороны ПНЕ Ливии. По данным медиков, в результате вооруженных столкновений в ливийской столице погибли шесть человек. Согласно информации СМИ, столкновения произошли между силами, подконтрольными президентскому совету с одной стороны и министерству обороны ПНЕ с другой. Позже министерство внутренних дел Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии сообщало, что обстановка в Триполи стабилизировалась. После свержения и убийства ливийского лидера Муаммара Каддафи в 2011 году Ливия перестала функционировать как единое государство. В последние несколько лет шло противостояние между властями в Триполи на западе страны и властями на востоке, которые поддерживала ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара. В 2021 году форум ливийского политического диалога в Женеве под эгидой ООН избрал переходную исполнительную власть до всеобщих выборов, которые до сих пор не были проведены. В Ливии действуют два правительства, не признающие друг друга. Первое - поддерживаемое ООН и возглавляемое Абдельхамидом Дбейбой - действует в Триполи. Второе - наделенное полномочиями палатой представителей страны - базируется в Бенгази, им руководит Усама Хаммад.

https://ria.ru/20250513/liviya-2016588868.html

https://ria.ru/20240917/liviya-1973086266.html

https://ria.ru/20240809/tripoli-1965284485.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, справки, триполи, ливия, бенгази, муаммар каддафи, халифа хафтар, оон