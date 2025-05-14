https://ria.ru/20250514/sk-2016976489.html

Блогера Гусейна Гасанова заочно обвинили в отмывании денег

Блогера Гусейна Гасанова заочно обвинили в отмывании денег - РИА Новости, 14.05.2025

Блогера Гусейна Гасанова заочно обвинили в отмывании денег

Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, скрылся за границей, он объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе СК России в... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T20:13:00+03:00

2025-05-14T20:13:00+03:00

2025-05-14T20:50:00+03:00

россия

москва

гусейн гасанов

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Блогер Гусейн Гасанов, заочно обвиняемый в отмывании денег, скрылся за границей, он объявлен в международный розыск, сообщили в пресс-службе СК России в Telegram-канале."Учитывая, что Гасанов скрылся на территории иностранного государства, ему заочно предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части четвертой статьи 174.1 УК России ("Легализация (отмывание) денежных средств в особо крупном размере или иного имущества, приобретенных лицом в результате совершения им преступления"). Он объявлен в международный розыск", — говорится в сообщении.Отмечается, что по ходатайству следователей столичного СК Гасанову судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, расследование уголовного дела продолжается.Федеральная налоговая служба (ФНС) России в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.В поданном в Арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей: помещение площадью 123,8 квадратного метра в 1-м Красногвардейском проезде с начальной ценой 70 миллионов рублей, автомобили Chevrolet Tahoe (начальная цена — семь миллионов рублей) и Rolls-Royce Cullinan (35 миллионов рублей). В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.

https://ria.ru/20250514/gasanov-2016980366.html

https://ria.ru/20250428/mosgorsud-2013939682.html

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россия, москва, гусейн гасанов, следственный комитет россии (ск рф)