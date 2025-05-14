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Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025
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23:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/simonjan-2017003826.html
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:46:00+03:00
2025-05-14T23:46:00+03:00
украина
россия
белоруссия
владимир мединский
маргарита симоньян
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которую снова возглавил помощник президента Владимир Мединский, заявила, что повторенье - мать ученья. "Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье - мать ученья. Учитесь, хозлы", - говорится в сообщении. Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, Владимир Мединский назначен главой делегации. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии и в марте того же года в Стамбуле.
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украина, россия, белоруссия, владимир мединский, маргарита симоньян
Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Мединский, Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной

Симоньян о делегации России для переговоров с Украиной: повторенье — мать ученья

© РИА Новости / RTГлавный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / RT
Главный редактор телеканала RT и МИА "Россия сегодня" Маргарита Симоньян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которую снова возглавил помощник президента Владимир Мединский, заявила, что повторенье - мать ученья.
«
"Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье - мать ученья. Учитесь, хозлы", - говорится в сообщении.
Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, Владимир Мединский назначен главой делегации.
Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии и в марте того же года в Стамбуле.
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Путин утвердил состав делегации России для переговоров с Украиной
Вчера, 22:56
 
УкраинаРоссияБелоруссияВладимир МединскийМаргарита Симоньян
 
 
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