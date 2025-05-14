https://ria.ru/20250514/simonjan-2017003826.html

Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной

Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025

Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной,... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T23:46:00+03:00

2025-05-14T23:46:00+03:00

2025-05-14T23:46:00+03:00

украина

россия

белоруссия

владимир мединский

маргарита симоньян

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которую снова возглавил помощник президента Владимир Мединский, заявила, что повторенье - мать ученья. "Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье - мать ученья. Учитесь, хозлы", - говорится в сообщении. Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, Владимир Мединский назначен главой делегации. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии и в марте того же года в Стамбуле.

https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html

украина

россия

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, россия, белоруссия, владимир мединский, маргарита симоньян