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Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной - РИА Новости, 14.05.2025
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной
Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной,... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T23:46:00+03:00
2025-05-14T23:46:00+03:00
2025-05-14T23:46:00+03:00
украина
россия
белоруссия
владимир мединский
маргарита симоньян
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя состав делегации РФ для переговоров с Украиной, которую снова возглавил помощник президента Владимир Мединский, заявила, что повторенье - мать ученья. "Наших переговорщиков снова возглавит Мединский. Повторенье - мать ученья. Учитесь, хозлы", - говорится в сообщении. Ранее сайт Кремля сообщил, что президент России утвердил состав делегации для переговоров с Украиной. Согласно документу, Владимир Мединский назначен главой делегации. Мединский возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной, которые проходили в феврале 2022 года в Белоруссии и в марте того же года в Стамбуле.
https://ria.ru/20250514/putin-2016997547.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, белоруссия, владимир мединский, маргарита симоньян
Украина, Россия, Белоруссия, Владимир Мединский, Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала состав делегации России на переговоры с Украиной
Симоньян о делегации России для переговоров с Украиной: повторенье — мать ученья