https://ria.ru/20250514/shvejtsarija-2016943850.html

Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии

Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025

Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии

Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T17:38:00+03:00

2025-05-14T17:38:00+03:00

2025-05-14T17:38:00+03:00

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ЖЕНЕВА, 14 мая - РИА Новости. Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Фабьен Майенфиш. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт". "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) следит за развитием ситуации в Сирии и оставляет за собой право внести дальнейшие изменения в свой режим санкций", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария снять санкций против Дамаска.

https://ria.ru/20250513/tramp-2016749852.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, сирия, швейцария, сша, дональд трамп