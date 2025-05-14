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Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
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17:38 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/shvejtsarija-2016943850.html
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:38:00+03:00
2025-05-14T17:38:00+03:00
в мире
сирия
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ЖЕНЕВА, 14 мая - РИА Новости. Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Фабьен Майенфиш. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт". "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) следит за развитием ситуации в Сирии и оставляет за собой право внести дальнейшие изменения в свой режим санкций", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария снять санкций против Дамаска.
https://ria.ru/20250513/tramp-2016749852.html
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в мире, сирия, швейцария, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, Швейцария, США, Дональд Трамп
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии

SECO: Швейцария оставляет за собой право изменить режим санкций против Сирии

© AP Photo / Markus SchreiberШвейцарский флаг
Швейцарский флаг - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Швейцарский флаг. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 14 мая - РИА Новости. Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Фабьен Майенфиш.
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт".
"Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) следит за развитием ситуации в Сирии и оставляет за собой право внести дальнейшие изменения в свой режим санкций", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария снять санкций против Дамаска.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 13.05.2025
Трамп намерен отменить санкции против Сирии
13 мая, 19:46
 
В миреСирияШвейцарияСШАДональд Трамп
 
 
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