https://ria.ru/20250514/shvejtsarija-2016943850.html
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии - РИА Новости, 14.05.2025
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T17:38:00+03:00
2025-05-14T17:38:00+03:00
2025-05-14T17:38:00+03:00
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ЖЕНЕВА, 14 мая - РИА Новости. Швейцария оставляет за собой право изменить свой режим санкций в отношении Сирии в зависимости от развития ситуации, заявил РИА Новости пресс-секретарь Федерального секретариата по экономике Швейцарии (SECO) Фабьен Майенфиш. Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что собирается отменить санкции против Сирии, чтобы "дать ей шанс". В среду Трамп во время открытия саммита "США-Персидский залив" в Эр-Рияде повторил, что снимет все санкции с Сирии и это "даст им свежий старт". "Федеральный совет (правительство Швейцарии - ред.) следит за развитием ситуации в Сирии и оставляет за собой право внести дальнейшие изменения в свой режим санкций", - ответил он на вопрос, готова ли Швейцария снять санкций против Дамаска.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сирия, швейцария, сша, дональд трамп
В мире, Сирия, Швейцария, США, Дональд Трамп
Швейцария допустила изменения режима санкций против Сирии
SECO: Швейцария оставляет за собой право изменить режим санкций против Сирии