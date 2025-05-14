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На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети - РИА Новости, 14.05.2025
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07:47 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html
На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети
На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети - РИА Новости, 14.05.2025
На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети
Арбитражного суда Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей "Петропавловск-Камчатский хлебокомбинат", чьей продукцией отравились дети в одной из школ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:47:00+03:00
2025-05-14T07:47:00+03:00
происшествия
камчатский край
елизово
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
следственный комитет россии (ск рф)
камчатка
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая – РИА Новости. Арбитражного суда Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей "Петропавловск-Камчатский хлебокомбинат", чьей продукцией отравились дети в одной из школ города Елизово, сообщает пресс-служба суда. "В ноябре 2024 года управление Роспотребнадзора края провело проверку в отношении АО "Петропавловский хлебокомбинат". Основанием для ее проведения послужило поступление донесения о возникновении вспышечной заболеваемости кишечной инфекцией в МБОУ "Елизовская средняя школа № 1". Своим решением суд привлек АО "Петропавловский хлебокомбинат" к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что в хлебопекарне были допущены нарушения требований технического регламента. В частности, не соблюдались сроки хранения некоторых видов продуктов питания, на некоторую продукцию отсутствовала нужная документация и маркировка. Она была изъята из производства и подлежит уничтожению. Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю сообщило, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников одной из общеобразовательных школ города Елизово.
https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016675008.html
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происшествия, камчатский край, елизово, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), камчатка
Происшествия, Камчатский край, Елизово, Россия, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Следственный комитет России (СК РФ), Камчатка
На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети

Суд на Камчатке оштрафовал хлебокомбинат, чьей продукцией отравились 11 детей

© РИА НовостиВид на Петропавловск-Камчатский.
Вид на Петропавловск-Камчатский. - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости
Вид на Петропавловск-Камчатский.. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая – РИА Новости. Арбитражного суда Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей "Петропавловск-Камчатский хлебокомбинат", чьей продукцией отравились дети в одной из школ города Елизово, сообщает пресс-служба суда.
"В ноябре 2024 года управление Роспотребнадзора края провело проверку в отношении АО "Петропавловский хлебокомбинат". Основанием для ее проведения послужило поступление донесения о возникновении вспышечной заболеваемости кишечной инфекцией в МБОУ "Елизовская средняя школа № 1". Своим решением суд привлек АО "Петропавловский хлебокомбинат" к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
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Установлено, что в хлебопекарне были допущены нарушения требований технического регламента. В частности, не соблюдались сроки хранения некоторых видов продуктов питания, на некоторую продукцию отсутствовала нужная документация и маркировка. Она была изъята из производства и подлежит уничтожению.
Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю сообщило, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников одной из общеобразовательных школ города Елизово.
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ПроисшествияКамчатский крайЕлизовоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Следственный комитет России (СК РФ)Камчатка
 
 
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