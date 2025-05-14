https://ria.ru/20250514/shtraf-2016800617.html

На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети

На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети - РИА Новости, 14.05.2025

На Камчатке оштрафовали хлебокомбинат, чьей продукцией отравились дети

Арбитражного суда Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей "Петропавловск-Камчатский хлебокомбинат", чьей продукцией отравились дети в одной из школ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:47:00+03:00

2025-05-14T07:47:00+03:00

2025-05-14T07:47:00+03:00

происшествия

камчатский край

елизово

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

следственный комитет россии (ск рф)

камчатка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/15105/21/151052180_0:52:513:340_1920x0_80_0_0_f805b50b567997f26f1ba2e271812f29.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 14 мая – РИА Новости. Арбитражного суда Камчатского края оштрафовал на 30 тысяч рублей "Петропавловск-Камчатский хлебокомбинат", чьей продукцией отравились дети в одной из школ города Елизово, сообщает пресс-служба суда. "В ноябре 2024 года управление Роспотребнадзора края провело проверку в отношении АО "Петропавловский хлебокомбинат". Основанием для ее проведения послужило поступление донесения о возникновении вспышечной заболеваемости кишечной инфекцией в МБОУ "Елизовская средняя школа № 1". Своим решением суд привлек АО "Петропавловский хлебокомбинат" к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Установлено, что в хлебопекарне были допущены нарушения требований технического регламента. В частности, не соблюдались сроки хранения некоторых видов продуктов питания, на некоторую продукцию отсутствовала нужная документация и маркировка. Она была изъята из производства и подлежит уничтожению. Ранее пресс-служба следственного управления СК России по Камчатскому краю сообщило, что проводит проверку по факту госпитализации с острой кишечной инфекцией 11 школьников одной из общеобразовательных школ города Елизово.

https://ria.ru/20250513/otravlenie-2016675008.html

https://ria.ru/20250424/omsk-2013201156.html

камчатский край

елизово

россия

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, камчатский край, елизово, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), следственный комитет россии (ск рф), камчатка