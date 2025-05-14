https://ria.ru/20250514/shor-2016964556.html

Шор прокомментировал слова Санду о скором вступлении Молдавии в ЕС

Шор прокомментировал слова Санду о скором вступлении Молдавии в ЕС - РИА Новости, 14.05.2025

Шор прокомментировал слова Санду о скором вступлении Молдавии в ЕС

Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности завершения переговоров о вступлении республики в Евросоюз до декабря 2027 года является утопией и связано РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T18:54:00+03:00

2025-05-14T18:54:00+03:00

2025-05-14T18:54:00+03:00

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КИШИНЕВ, 14 мая - РИА Новости. Заявление президента Молдавии Майи Санду о возможности завершения переговоров о вступлении республики в Евросоюз до декабря 2027 года является утопией и связано с приближающимися парламентскими выборами на фоне падения рейтингов партии власти, заявил РИА Новости лидер оппозиционного политического блока "Победа" Илан Шор. Ранее Санду заявила, что Кишинев может завершить переговоры о вступлении в Евросоюз до декабря 2027 года, а сама она рассчитывает, что Молдавия войдет в ЕС одновременно с Украиной. "То, что Молдова может завершить переговоры о вступлении в ЕС к 2027 году — это утопия, и Санду об этом знает. Но мы не удивляемся таким заявлениям. Скоро парламентские выборы, рейтинги так называемой партии власти падают. И они цепляются за последнюю возможность сохранить лицо и урвать хоть какие-то голоса электората", - сказал Шор. По мнению политика, европейская интеграция стала для действующего президента единственным шансом сохранить власть. "Проект "ЕС для Молдовы" был единственным шансом для Санду удержаться в своем кресле. Другой программы, помимо мнимого вступления в ЕС, у нее нет. А то, что ЕС — источник кабальных кредитов для нашей страны, и отдавать их будут наши дети, а может и внуки — об этом официальный Кишинев предпочитает молчать", - указал Шор. Политик подчеркнул, что референдум 2024 года о европейском пути Молдавии "стал фактически провалом для действующей власти", поскольку перевес сторонников евроинтеграции составил лишь десятые доли процента. "Перевеса в десятые доли процента "евроинтеграторы" смогли добиться только за счёт голосов диаспоры. Даже не голосов, а бюллетеней диаспоры — о многочисленных нарушениях, подвозах избирателей на участки высказывались наблюдатели, фиксировали на фото и видео практически во всех европейских странах, где проходило голосование", - добавил оппозиционер. Лидер блока "Победа" отметил, что в Гагаузской автономии около 95% жителей проголосовали против евроинтеграционных поправок в конституцию, а ряд городов, выступивших против курса в ЕС, были впоследствии лишены европейского финансирования. "Целые города голосовали против. И потом были наказаны за это — деньги из Евросоюза, направленные на ремонт дорог и инфраструктуры по всей Молдове, до них просто не дошли. Логика Санду простая и циничная: не хочешь в ЕС – сиди с разбитыми дорогами и школами с протекающей крышей", - подытожил Шор. Отношение жителей Молдавии к евроинтеграции крайне неоднозначное - на прошедшем в октябре прошлого года референдуме лишь за счет голосов граждан, живущих за рубежом, правительству удалось обеспечить минимальный перевес в пользу сторонников вступления в ЕС, за который агитировала нынешняя власть: за евроинтеграцию проголосовали 50,46% граждан, против - 49,54%. При этом внутри страны евроинтеграцию поддержали лишь около 46% избирателей. Перевес голосов был обеспечен молдавской диаспорой, для которой власти открыли более 200 избирательных участков в странах ЕС и всего два - в России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда отметила, что референдум и выборы продемонстрировали "глубокий раскол в молдавском обществе", и выразила надежду, что руководство республики не станет его углублять. В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим с целью поддержать Киев и Кишинев в их противостоянии с Москвой. В июне 2024 года в Люксембурге прошли первые межправительственные конференции между ЕС и Украиной, а также ЕС и Молдавией, которые знаменовали официальный запуск переговоров о вступлении в ЕС.

https://ria.ru/20250514/moldavija-2016908771.html

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в мире, молдавия, кишинев, украина, майя санду, илан шор, мария захарова, евросоюз, россия