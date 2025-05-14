https://ria.ru/20250514/shestiklassnik-2016876319.html

В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию

В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию - РИА Новости, 14.05.2025

В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию

Суд обязал школу в Новгородской области выплатить моральную компенсацию в 40 тысяч рублей пострадавшему шестикласснику, которого избили на перемене до потери... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:46:00+03:00

2025-05-14T13:46:00+03:00

2025-05-14T13:46:00+03:00

происшествия

новгородская область

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россия

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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Суд обязал школу в Новгородской области выплатить моральную компенсацию в 40 тысяч рублей пострадавшему шестикласснику, которого избили на перемене до потери сознания, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Установлено, что драка между шестиклассниками произошла в январе в школе в деревне Борки Новгородской области. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, два ученика начали драться в коридоре на перемене. Один мальчик бил другого под одобрительные возгласы учеников, пока тот не потерял сознание. СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о халатности. Прокурор Новгородского района в интересах пострадавшего ребенка направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. "Надзорными мероприятиями установлено, что данная ситуация стала возможной по причине отсутствия контроля со стороны дежурных педагогов. В то же время директор школы должен контролировать работу образовательного учреждения, отвечать за его качество и эффективность… Решением суда исковые требования удовлетворены на сумму 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Новгородского района. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем следователями направлено представление об устранении причин, способствовавших данному происшествию. По результатам рассмотрения несколько сотрудников школы привлечены к дисциплинарной ответственности.

https://ria.ru/20250514/penza-2016819764.html

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происшествия, новгородская область, новгородский район, россия