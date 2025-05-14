Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:46 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/shestiklassnik-2016876319.html
В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию
В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию - РИА Новости, 14.05.2025
В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию
Суд обязал школу в Новгородской области выплатить моральную компенсацию в 40 тысяч рублей пострадавшему шестикласснику, которого избили на перемене до потери... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:46:00+03:00
2025-05-14T13:46:00+03:00
происшествия
новгородская область
новгородский район
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009765427_0:301:3106:2048_1920x0_80_0_0_db62a90f1e71e4291ae542dca40ba19b.jpg
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Суд обязал школу в Новгородской области выплатить моральную компенсацию в 40 тысяч рублей пострадавшему шестикласснику, которого избили на перемене до потери сознания, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Установлено, что драка между шестиклассниками произошла в январе в школе в деревне Борки Новгородской области. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, два ученика начали драться в коридоре на перемене. Один мальчик бил другого под одобрительные возгласы учеников, пока тот не потерял сознание. СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о халатности. Прокурор Новгородского района в интересах пострадавшего ребенка направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда. "Надзорными мероприятиями установлено, что данная ситуация стала возможной по причине отсутствия контроля со стороны дежурных педагогов. В то же время директор школы должен контролировать работу образовательного учреждения, отвечать за его качество и эффективность… Решением суда исковые требования удовлетворены на сумму 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Новгородского района. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем следователями направлено представление об устранении причин, способствовавших данному происшествию. По результатам рассмотрения несколько сотрудников школы привлечены к дисциплинарной ответственности.
https://ria.ru/20250514/penza-2016819764.html
https://ria.ru/20250514/zhitelnitsa-2016815064.html
новгородская область
новгородский район
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/07/2009765427_104:0:2835:2048_1920x0_80_0_0_71425526dac8bae5b16cdd7f31b239d8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, новгородская область, новгородский район, россия
Происшествия, Новгородская область, Новгородский район, Россия
В Новгородской области суд обязал выплатить школьнику моральную компенсацию

Суд обязал новгородскую школу выплатить 40 тысяч рублей избитому шестикласснику

© РИА Новости / Евгения НовоженинаСотрудник полиции рядом с автомобилем Следственного комитета России
Сотрудник полиции рядом с автомобилем Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Сотрудник полиции рядом с автомобилем Следственного комитета России. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 14 мая - РИА Новости. Суд обязал школу в Новгородской области выплатить моральную компенсацию в 40 тысяч рублей пострадавшему шестикласснику, которого избили на перемене до потери сознания, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Установлено, что драка между шестиклассниками произошла в январе в школе в деревне Борки Новгородской области. Судя по видео, опубликованному в соцсетях, два ученика начали драться в коридоре на перемене. Один мальчик бил другого под одобрительные возгласы учеников, пока тот не потерял сознание. СУСК РФ по региону возбудил уголовное дело по статье о халатности. Прокурор Новгородского района в интересах пострадавшего ребенка направил в суд исковое заявление о взыскании компенсации морального вреда.
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Пензе рассказали подробности избиения мужчины в баре
Вчера, 10:14
"Надзорными мероприятиями установлено, что данная ситуация стала возможной по причине отсутствия контроля со стороны дежурных педагогов. В то же время директор школы должен контролировать работу образовательного учреждения, отвечать за его качество и эффективность… Решением суда исковые требования удовлетворены на сумму 40 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фактическое исполнение решения суда находится на контроле прокуратуры Новгородского района.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК по региону, уголовное дело прекращено в связи с отсутствием состава преступления. Вместе с тем следователями направлено представление об устранении причин, способствовавших данному происшествию. По результатам рассмотрения несколько сотрудников школы привлечены к дисциплинарной ответственности.
Судебный процесс с участием матери, избившей своего семимесячного сына, в Кемерово - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
В Кузбассе осудили женщину за избиение ребенка
Вчера, 09:41
 
ПроисшествияНовгородская областьНовгородский районРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала