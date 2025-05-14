Мэр Парижа вновь искупается в Сене
Мэр Парижа Идальго вновь искупается в Сене в честь ее открытия для купания
Река Сена. Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что снова искупается в Сене перед ее открытием для купания граждан в июле.
"Да, я вновь поплаваю в Сене", - заявила мэр на пресс-конференции в Париже.
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Она сообщила, что с 5 июля и до конца августа на парижской реке будут организованы три места для общественного купания. Там будут дежурить спасатели. В других местах купание по-прежнему остается запрещено.
При этом в мэрии сообщили, что согласно протоколу, разработанному совместно с государственными службами и региональным агентством здравоохранения, "места для купания будут закрыты в те дни, когда условия не позволяют обеспечить безопасность купальщиков: сильное течение, недостаточное качество воды, чрезмерное количество осадков" и так далее.
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Купание в Сене было официально запрещено с 1923 года. В прошлом году для подготовки в летним олимпийским играм власти Франции потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки, чтобы сделать ее пригодной для проведения соревнований по плаванию и триатлону. Сама Идальго, одетая в сплошной гидрокостюм и купальную шапочку, устроила в Сене показательный короткий заплыв. Президент Франции Эммануэль Макрон также обещал поплавать в столичной реке, но не выполнил обещание.
Во время Олимпиады тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде. Так, после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа 2024 года, на плохое самочувствие пожаловалась немецкая пловчиха Леони Бек. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.
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