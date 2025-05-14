https://ria.ru/20250514/sena-2016918395.html

Мэр Парижа вновь искупается в Сене

Мэр Парижа вновь искупается в Сене - РИА Новости, 14.05.2025

Мэр Парижа вновь искупается в Сене

Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что снова искупается в Сене перед ее открытием для купания граждан в июле. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:19:00+03:00

2025-05-14T16:19:00+03:00

2025-05-14T16:19:00+03:00

сена (река)

париж

франция

анн идальго

эммануэль макрон

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/95276/10/952761026_0:248:2640:1733_1920x0_80_0_0_0e21517f2d6d70b62ae353fbd66f4e5c.jpg

ПАРИЖ, 14 мая – РИА Новости. Мэр Парижа Анн Идальго сообщила, что снова искупается в Сене перед ее открытием для купания граждан в июле. "Да, я вновь поплаваю в Сене", - заявила мэр на пресс-конференции в Париже. Она сообщила, что с 5 июля и до конца августа на парижской реке будут организованы три места для общественного купания. Там будут дежурить спасатели. В других местах купание по-прежнему остается запрещено. При этом в мэрии сообщили, что согласно протоколу, разработанному совместно с государственными службами и региональным агентством здравоохранения, "места для купания будут закрыты в те дни, когда условия не позволяют обеспечить безопасность купальщиков: сильное течение, недостаточное качество воды, чрезмерное количество осадков" и так далее. Купание в Сене было официально запрещено с 1923 года. В прошлом году для подготовки в летним олимпийским играм власти Франции потратили 1,4 миллиарда евро на очистку реки, чтобы сделать ее пригодной для проведения соревнований по плаванию и триатлону. Сама Идальго, одетая в сплошной гидрокостюм и купальную шапочку, устроила в Сене показательный короткий заплыв. Президент Франции Эммануэль Макрон также обещал поплавать в столичной реке, но не выполнил обещание. Во время Олимпиады тренировки и этапы соревнований неоднократно переносились из-за повышенного уровня патогенных бактерий в воде. Так, после заплыва в Сене на Олимпийских играх в Париже, которые прошли с 26 июня по 11 августа 2024 года, на плохое самочувствие пожаловалась немецкая пловчиха Леони Бек. Бельгийская триатлонистка Клэр Мишель была госпитализирована с кишечной палочкой, из-за чего сборной страны пришлось отказаться от участия в смешанной эстафете. Адриен Бриффод и Симон Вестерманн из сборной Швейцарии отказались от участия в смешанной эстафете из-за желудочных заболеваний. В оргкомитете Олимпиады заявили, что не имеют подтверждений того, что заболевания спортсменов связаны с кишечной палочкой в водах Сены. Также серебряный призер Олимпиады в Париже новозеландец Хейден Уайлд рассказал, что имел симптомы заражения кишечной палочкой после заплыва в реке.

https://rsport.ria.ru/20241021/frantsiya-1979160827.html

https://rsport.ria.ru/20241004/idalgo-1976406343.html

https://rsport.ria.ru/20240807/pushkov-1964752267.html

сена (река)

париж

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сена (река), париж, франция, анн идальго, эммануэль макрон, в мире