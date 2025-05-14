https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016862109.html

Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая

Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая - РИА Новости, 14.05.2025

Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая

Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T13:02:00+03:00

2025-05-14T13:02:00+03:00

2025-05-14T13:05:00+03:00

россия

евросоюз

в мире

санкции в отношении россии

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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС."Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства.Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016716034.html

https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии