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Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая - РИА Новости, 14.05.2025
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13:02 14.05.2025 (обновлено: 13:05 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016862109.html
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая - РИА Новости, 14.05.2025
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая
Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T13:02:00+03:00
2025-05-14T13:05:00+03:00
россия
евросоюз
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС."Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства.Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016716034.html
https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html
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россия, евросоюз, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая

Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая после утверждения

© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС.
"Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Адские санкции сработали: Европа сыграла в русскую рулетку
Вчера, 08:00
Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
"Без США не получится": на Западе оценили силу новых санкций против России
Вчера, 02:20
 
РоссияЕвросоюзВ миреСанкции в отношении России
 
 
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