Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая
Новый пакет санкций ЕС против России опубликуют 20 мая после утверждения
© AP Photo / Francisco SecoФлаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе
© AP Photo / Francisco Seco
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 14 мая – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза в среду согласовали новый, 17-го по счету пакет санкций против России, его утвердят на заседании глав европейских МИД 20 мая, сообщил РИА Новости осведомленный источник в Совете ЕС.
"Да, совершенно верно", - сказал собеседник на уточняющий вопрос агентства.
Постпреды начали согласование антироссийского санкционного пакета в понедельник после поступления соответствующего предложения Еврокомиссии. Как заявляла глава евродипломатии Кая Каллас, он включит много новых ограничений, в то же время источники заявляли, что 17-й пакет станет одним из самых слабых.
Его полное содержание станет известно после публикации в официальном журнале Евросоюза.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против Российской Федерации. В самих западных государствах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.