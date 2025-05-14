https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016783256.html

"Без США не получится": на Западе оценили силу новых санкций против России

"Без США не получится": на Западе оценили силу новых санкций против России - РИА Новости, 14.05.2025

"Без США не получится": на Западе оценили силу новых санкций против России

Новый пакет санкций против России окажется бесполезен без поддержки со стороны США, пишет агентство Reuters. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T02:20:00+03:00

2025-05-14T02:20:00+03:00

2025-05-14T09:29:00+03:00

сша

россия

вашингтон (штат)

евросоюз

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Новый пакет санкций против России окажется бесполезен без поддержки со стороны США, пишет агентство Reuters."Масштабные санкции, которые европейские лидеры пригрозили ввести против России, столкнутся с огромными политическими препятствиями, и без поддержки США не получится нанести значимый ущерб", — указано в статье.Кроме того, там отмечается, что ЕС все сложнее достичь единогласия в вопросе рестрикций."Некоторые официальные лица воскресили идеи, такие как снижение потолка цен на российскую нефть на уровне 60 долларов. Однако для этого потребуется поддержка Вашингтона и за последние два года не произошло никаких изменений, несмотря на обещание периодически пересматривать ценовой потолок. Смелые слова лидеров могут подорвать доверие к ЕС, если они не смогут принять меры", — заявили агентству неназванные европейские дипломаты.В минувший вторник глава европейской дипломатии Кая Каллас сообщила журналистам, что ЕС работает над 17-м пакетом санкций.В России не раз отмечали, что страна справится с санкционным давлением, которое недружественные государства несколько лет назад начали на нее оказывать и продолжают усиливать. На самом Западе неоднократно звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия ее противников, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20250513/zakharova-2016767293.html

https://ria.ru/20250513/evropa-2016594101.html

https://ria.ru/20250512/superoruzhie-2016415414.html

сша

россия

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сша, россия, вашингтон (штат), евросоюз, санкции в отношении россии