https://ria.ru/20250514/sanktsii-2016716034.html

Адские санкции сработали: Европа сыграла в русскую рулетку

Адские санкции сработали: Европа сыграла в русскую рулетку - РИА Новости, 14.05.2025

Адские санкции сработали: Европа сыграла в русскую рулетку

Поехали как-то Макрон, Шольц и Стармер на поезде к Зеленскому. Сели в купе, достали все, что надо для отдыха, а тут журналисты с камерами. Стали они прятать... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:00:00+03:00

2025-05-14T08:02:00+03:00

европа

германия

россия

сша

дональд трамп

эммануэль макрон

олаф шольц

евросоюз

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Поехали как-то Макрон, Шольц и Стармер на поезде к Зеленскому. Сели в купе, достали все, что надо для отдыха, а тут журналисты с камерами. Стали они прятать все, что надо, но поздно.Потом Елисейский дворец объяснил, что президент Франции, покраснев и смущенно улыбаясь, засовывал в штаны отнюдь не пакетик с белым порошком, а бумажный носовой платок. А канцлер Германии заныкал со стола не ложечку для кокаина, а мешалку для кофе. Хорошо посидели, в общем.Специалисты полагают, что к приему запрещенных веществ приводит психологическая незрелость, не позволяющая справиться с давлением реальности и неизбежными стрессами.Насчет незрелости данных граждан, живущих в каком-то своем мире и оттуда грозящих кулачками России, все давно понятно. Но надо сказать, стресс у них реально нешуточный. Под лидерами Старого Света не просто качаются кресла, они буквально стоят на одной ножке.Дело в том, что Европу накрыл "экономический апокалипсис" еще в прошлом году — об этом, скрипя зубами, сообщили те самые эксперты, которые обычно предсказывают крах России. А потом к власти пришел Дональд Трамп и обложил своих европейских друзей такими пошлинами, что начался уже постапокалипсис — обезлюдевшие земли, вдали курится дымок над руинами заводов, бизнес в ужасе бежит и спасает свои пожитки.Тарифы Трампа нанесли добивающий удар загибающейся экономике Евросоюза. В корриде это называется coup de grace — удар милосердия. Бизнес останавливает производство, в портах и на складах накапливаются непроданные товары. Акции стратегических компаний беспомощно бултыхаются в красной зоне.По сравнению с этим кризисом просто цветочками кажутся давнишние проблемы с долгами Греции, Португалии и Испании. ЕС тогда разрешил проблему с помощью финансового каннибализма — благополучный север Европы буквально сожрал экономику депрессивных южных регионов.Но сейчас адские санкции Трампа прицельно направлены на самые высокотехнологичные, самые важные отрасли европейской экономики и, соответственно, на ведущие страны. Станкостроение, автомобилестроение, самолеты, производство стали и алюминия, фармацевтика — вот это вот все. Под ударом паровоз Европы, а не последние вагончики.Сначала европейские лидеры надеялись, что это все не всерьез, что надо только потерпеть, Трамп еще немного посечет и отпустит. Но оказалось, что президент США договаривается только с теми, кто может за себя постоять. С Китаем, например, он заключил сделку потому, что длительной торговой войны с ним не выдержала бы американская экономика.Это дополнительно подкосило европейцев — раньше они могли надеяться, что смогут поиграть на противоречиях Пекина и Вашингтона. Не получилось.С Британией Трамп вышел на сделку на предельно выгодных для себя условиях — англичане будут поставлять в США запчасти для "Боингов" беспошлинно, а все остальное с тарифами от десяти до 25 процентов. Еще островитяне обязались закупать напичканные химикатами американские стейки и мороженую курятину.Но континентальной Европе не светит даже такое смягчение американских санкций.Напрасно названивает Трампу Эммануэль Макрон — у него уже производители вина запили горькую, понимая, что по новым ценам их бордо американцы не купят.Зря суетится немецкий канцлер Олаф Шольц. Американским производителям совершенно не нужны немецкие конкуренты, их живо радует чудовищный рост банкротств в Германии, закрытие предприятий и падение акций конкурентов."Евросоюз во многом гораздо отвратительнее, чем Китай, окей? — говорил Трамп, начиная свою атаку. — Евросоюз был придуман, чтобы поиметь США". Холодный расчет подсказывает Вашингтону, что добыть легкие деньги сейчас можно только в Европе. В этом есть известная справедливость. Европейцы успешно шакалили на руинах СССР, когда великая страна распадалась и летела в пропасть деиндустриализациии и нищеты. Сейчас ЕС ждет та же судьба и в утешение — "ножки Трампа".Граждане ЕС справедливо злятся на своих лидеров за то, что те не умеют отстоять национальные интересы, а только жалобно блеют: единственная стратегия, которую придумали в Брюсселе, это "стратегически потерпеть".Возвращаясь к героям нашего анекдота: Олаф Шольц еле-еле был избран канцлером Германии — даже оторвавшиеся от народа германские парламентарии чувствуют, насколько ненавидят в стране этого человека.Киру Стармеру светит бездарный проигрыш на ближайших выборах.Хромая утка Макрон досиживает свой срок, окруженный все более странными скандалами.Главный запрос их избирателей сегодня — это мир в Европе и налаживание отношений с Вашингтоном и с Москвой. Но эти потрепанные ястребы вцепились в идею повоевать с Россией. А их безумная агрессивная политика только больше злит Трампа — зачем ему облегчать им адские санкции, если они мешают ему стать миротворцем? Нет-нет, он полетит в ОАЭ, потом будет договариваться с азиатскими партнерами. А европейцам скажет — вас здесь не стояло, пройдите в конец очереди, вас много, а я один.Каждое столетие Европа пытается поиграть в русскую рулетку, а потом, охая и кряхтя, отползает и десятилетиями приходит в себя, почесывая старые раны. Они там думают, что в этот раз будет по-другому? Смешные.

https://ria.ru/20250512/tramp-2016581659.html

https://ria.ru/20250501/evropa-2014548120.html

https://ria.ru/20250424/germanija-2013248383.html

https://ria.ru/20250513/klub-2016626709.html

https://ria.ru/20250512/epokha-2016475487.html

https://ria.ru/20250513/germaniya-2016501253.html

https://ria.ru/20250513/peskov-2016661687.html

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европа, германия, россия, сша, дональд трамп, эммануэль макрон, олаф шольц, евросоюз, аналитика