https://ria.ru/20250514/samolet-2016856241.html

Минпромторг рассказал о производстве самолета "Байкал"

Минпромторг рассказал о производстве самолета "Байкал" - РИА Новости, 14.05.2025

Минпромторг рассказал о производстве самолета "Байкал"

Легкий многоцелевой самолет "Байкал", его двигатель и винты будут доработаны с учетом замечаний от летчиков испытателей, сообщил Минпромторг РФ на фоне... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:39:00+03:00

2025-05-14T12:39:00+03:00

2025-05-14T14:14:00+03:00

россия

экономика

технологии

дальний восток

арктика

госдума рф

ан-2

самолет "байкал"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/09/1771848368_0:0:3055:1718_1920x0_80_0_0_8da95a541130ad91786a72625cf43065.jpg

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Легкий многоцелевой самолет "Байкал", его двигатель и винты будут доработаны с учетом замечаний от летчиков испытателей, сообщил Минпромторг РФ на фоне заявления вице-премьера, полпред президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.Трутнев ранее в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике сообщил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик."Минпромторг России напоминает, что 9 апреля 2025 года заключен государственный контракт с АО "УЗГА" на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой". В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя Вк-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", - сообщил Минпромторг.Минпромторг РФ в марте объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.Алиханов в сентябре прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом, производить его планируется на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).

https://ria.ru/20250429/ms-21-2013969665.html

https://ria.ru/20250423/sj-100-2012872503.html

россия

дальний восток

арктика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, экономика, технологии, дальний восток, арктика, госдума рф, ан-2, самолет "байкал"