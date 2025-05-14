Минпромторг рассказал о производстве самолета "Байкал"
Минпромторг: двигатели и винты многоцелевого самолета "Байкал" будут доработаны
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкРоссийский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал
Российский многоцелевой турбовинтовой однодвигательный самолет ЛМС-901 "Байкал. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Легкий многоцелевой самолет "Байкал", его двигатель и винты будут доработаны с учетом замечаний от летчиков испытателей, сообщил Минпромторг РФ на фоне заявления вице-премьера, полпред президента РФ в ДФО Юрия Трутнева.
Трутнев ранее в среду на расширенном заседании комитета Госдумы по Дальнему Востоку и Арктике сообщил, что ситуация с производством самолета "Байкал" на сегодняшний день зашла в тупик.
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"Минпромторг России напоминает, что 9 апреля 2025 года заключен государственный контракт с АО "УЗГА" на выполнение ОКР "Создание легкого многоцелевого самолета ЛМС-901 (Байкал) с отечественной силовой установкой". В рамках государственного контакта будут изготовлены новые и доработаны существующие опытные образцы двигателя Вк-800СМ, воздушного винта АВ-901 и самолета ЛМС-901 (Байкал), проведены сертификационные работы, подготовлена документация с целью получения сертификатов типа, а также одобрений главного изменения по расширению области их применения", - сообщил Минпромторг.
Минпромторг РФ в марте объявил конкурс на выполнение опытно-конструкторской работы (ОКР), в рамках которой будут проведены доработка и оснащение самолета "Байкал" силовой установкой и воздушным винтом российского производства. По окончании торгов была подана одна заявка - от Уральского завода гражданской авиации (УЗГА). Итоги подведены 27 марта. Цена контракта составила 10,4 миллиарда рублей.
Алиханов в сентябре прошлого года сообщал, что сертификация самолетов "Байкал" и поставка первых пяти воздушных судов ожидаются в 2026 году.
В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин поручил правительству до 15 февраля 2025 года принять решения для ускорения разработки и производства самолетов для малой авиации, в том числе модели "Байкал".
Девятиместный самолет "Байкал" создается для местных воздушных линий и должен заменить "кукурузник" Ан-2. Самолет разработала компания "Байкал-Инжиниринг" по контракту с Минпромторгом, производить его планируется на Уральском заводе гражданской авиации (УЗГА).
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