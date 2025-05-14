https://ria.ru/20250514/rvio-2016776353.html

В РВИО рассказали, как Варшавский договор предотвратил третью мировую войну

В РВИО рассказали, как Варшавский договор предотвратил третью мировую войну - РИА Новости, 14.05.2025

В РВИО рассказали, как Варшавский договор предотвратил третью мировую войну

Организация Варшавского договора сохраняла баланс сил в мире вплоть до распада СССР, при этом военный блок организации позволил предотвратить нарастающую угрозу РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T00:23:00+03:00

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германия

сша

михаил горбачев

иван конев

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нато

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Организация Варшавского договора сохраняла баланс сил в мире вплоть до распада СССР, при этом военный блок организации позволил предотвратить нарастающую угрозу третьей мировой войны, заявил РИА Новости научный директор Российского военно-исторического общества Михаил Мягков. Организация Варшавского договора была создана 14 мая 1955 года. В нее вошли Болгария, Венгрия, ГДР, Польша, Румыния, СССР, Чехословакия и Албания, которая вышла из договора в 1968 году. "Одной из основных причин формирования Варшавского договора стало создание НАТО в 1949 году. СССР и его союзники в Восточной и Центральной Европе воспринимали НАТО как угрозу, поэтому появление своего военного блока считалось вынужденной необходимостью. Эта структура позволяла вплоть до развала Советского Союза сохранять баланс сил не только на европейском континенте, но и в целом в мире. Безусловно, она давала больше гарантий безопасности всем ее участникам. Создание Организации Варшавского договора, фактически, предотвратило реальную угрозу третьей мировой войны", - сказал Мягков. По мнению научного директора РВИО, третья мировая война не состоялась еще и потому, что СССР устранил монополию США на ядерное оружие. Кроме того, одной из предпосылок к созданию организации, по словам историка, была проведенная в 1954 году Парижская конференция, на которой западные державы предоставили ФРГ право восстанавливать свои вооруженные силы. Более того, Германия вскоре была принята в НАТО. "Возникла угроза реваншизма со стороны ФРГ. Все знали, что огромное количество бывших офицеров вермахта на тот момент были приняты на службу в бундесвер. Деваться было некуда, и мы в ответ должны были создавать свой блок, поэтому Варшавский договор также рассматривался как средство противодействия возрождению германского милитаризма в Европе", - отметил собеседник агентства. Первым главнокомандующим объединенными вооруженными силами стран Организации Варшавского договора стал маршал Советского Союза Иван Конев, который в течение пяти лет на этом посту сделал очень многое не только для становления организации, но и для развития вооруженных сил восточноевропейских стран. Начальником штаба был выбран генерал армии Алексей Антонов, который был начальником генштаба Красной Армии в 1945-1946 годах. "Это военачальники с фронтовым опытом, которые понимали, какому противнику они будут противостоять. Понятное дело, что наши потенциальные враги опасались советских генералов, осознавая, что Красная Армия разбила гитлеровскую Германию и может повторить это, но уже с блоком НАТО", - подчеркнул Мягков. По его словам, благодаря Советскому Союзу укреплялись вооруженные силы стран Организации Варшавского договора, а также в целом военная экономика государств соцблока. На момент наибольшего своего могущества в 1985 году численность армий стран блока составляла более 7,5 миллиона человек, а танковый парк в общей сложности насчитывал свыше 60 тысяч машин. "Боевая подготовка в вооруженных силах в странах-участницах Варшавского договора была на высоком уровне. Регулярно проводились масштабные маневры. Самой боеспособной группировкой считалась группа советских войск в Германии", - отметил историк. Силами советских войск Организации Варшавского договора в ноябре 1956 года в Венгрии было подавлено восстание, являвшееся попыткой государственного переворота. В 1968 году государства Варшавского договора отправили свои воинские контингенты в Прагу для разрешения чехословацкого кризиса. "Приход к власти в СССР Михаила Горбачева ознаменовался для стран Варшавского договора не лучшими временами. Молодой генсек ЦК КПСС, будучи опьяненным успехом на Западе, начал проводить политику по уничтожению организации. Он вдруг решил, что для своей большей популярности может выдвигать инициативы по сокращению вооруженных сил стран-участниц блока, идущие вразрез с интересами не только Варшавского договора, но и Советского Союза", - сказал собеседник агентства. Он подчеркнул, что Горбачев пообещал Западу ликвидировать значительно больше оружия, чем это сделали США. "Руководители стран Варшавского договора с изумлением смотрели на эти инициативы Горбачева. В 88-м году он сказал о том, что объявил об одностороннем сокращении вооруженных сил СССР на 500 тысяч человек, а также выводе советских войск из Центральной Европы и Монголии", - отметил научный директор РВИО. "Поспешный вывод советских войск из Центральной и Восточной Европы привел к расцвету коррупции на местах и внутри вооруженных сил СССР. Огромное количество имущества разворовывалось по пути следования воинских эшелонов. Части и соединения выводились зачастую в чистое поле. В армии нарастал кризис, в том числе из-за ухода квалифицированных офицеров. И все это – результат непродуманной политики Горбачева", - подчеркнул собеседник агентства. Разоружение предусматривало сокращение числа танков до 6,5 тысяч единиц на западном направлении. При этом на ВМС, где США и другие государства НАТО обладали значительным превосходством, разоружение не распространялось. "Мы намеренно руками Горбачева сокращали свою боевую мощь, а значит, свои потенциальные способности и возможности отразить агрессию... Безусловно, такие действия руководства страны можно назвать предательством интересов Советского Союза и стран Варшавского договора", - отметил Мягков. После падения Берлинской стены в 1989 году страны Варшавского договора вскоре сменили правящие коммунистические режимы на прозападные правительства, "которые в перспективе трансформировались в русофобские правящие элиты", считает историк. "Дальнейшее существование организации Варшавского договора как военно-политического альянса стран соцлагеря потеряло смысл", - пояснил он. "В феврале 1991 года было принято решение о денонсации Варшавского договора, а уже 1 июля 1991 года в Праге страны Организации Варшавского договора подписали протокол о полном прекращении действия договора организации, а заодно рухнул и Совет экономической взаимопомощи, что вкупе привело к краху пояса безопасности СССР на западной границе", - заявил научный директор РВИО. "Запад обещал нам, что НАТО не будет расширяться на восток. Что мы видим сегодня? Варшавского договора нет. А в НАТО уже 32 страны. Границы Североатлантического альянса проходят по западным рубежам современной России. Новой жертвой должна была стать Украина. Представьте, если она вступит в НАТО, то подлетное время американских, немецких или британских ракет, в том числе, возможно, и ядерных, до Москвы будет составлять считанные минуты… Это нам большой урок на будущее, который мы уже учли, поэтому проводим суверенную политику по обеспечению безопасности России, тщательно относимся к выбору внешнеполитических приоритетов", - заключил историк.

https://ria.ru/20250412/nato-2010886938.html

https://ria.ru/20250507/putin-2015356649.html

https://ria.ru/20250325/tsru-2007026312.html

https://ria.ru/20240831/rvio-1969613781.html

https://ria.ru/20250204/istoriya-1997206157.html

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германия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

ссср, германия, сша, михаил горбачев, иван конев, алексей антонов (аналитик), нато, российское военно-историческое общество (рвио), общество