https://ria.ru/20250514/rpts-2016992398.html

Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом

Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом - РИА Новости, 14.05.2025

Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T21:55:00+03:00

2025-05-14T21:55:00+03:00

2025-05-14T21:55:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

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антоний савченко

дмитрий донской

александр невский

русская православная церковь

патриарх кирилл (владимир гундяев)

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МОСКВА,14 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, сообщается на сайте Русской православной церкви. Иерей Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с ВC РФ и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). "Предстоятель Русской православной церкви благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно)", - говорится в сообщении на сайте РПЦ. В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея отмечается, что священник Антоний "за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат". В резолюции патриарха Кирилла на рапорте митрополита Матфея, говорится: "Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!" Иерею было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. В РПЦ сообщили, что с апреля 2022 года Савченко регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы. В 2022 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иерей Антоний Савченко был удостоен патриархом Кириллом медали святого благоверного князя Димитрия Донского и медали святого благоверного князя Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград, сообщили в РПЦ

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россия, псков, антоний савченко, дмитрий донской, александр невский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество