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Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом - РИА Новости, 14.05.2025
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https://ria.ru/20250514/rpts-2016992398.html
Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом
Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом - РИА Новости, 14.05.2025
Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T21:55:00+03:00
2025-05-14T21:55:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
псков
антоний савченко
дмитрий донской
александр невский
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
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МОСКВА,14 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, сообщается на сайте Русской православной церкви. Иерей Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с ВC РФ и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ). "Предстоятель Русской православной церкви благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно)", - говорится в сообщении на сайте РПЦ. В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея отмечается, что священник Антоний "за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат". В резолюции патриарха Кирилла на рапорте митрополита Матфея, говорится: "Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!" Иерею было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. В РПЦ сообщили, что с апреля 2022 года Савченко регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы. В 2022 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иерей Антоний Савченко был удостоен патриархом Кириллом медали святого благоверного князя Димитрия Донского и медали святого благоверного князя Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград, сообщили в РПЦ
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россия, псков, антоний савченко, дмитрий донской, александр невский, русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Псков, Антоний Савченко, Дмитрий Донской, Александр Невский, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом

Патриарх Кирилл посмертно наградил иерея Савченко орденом Димитрия Донского

© Фото : Псковская епархия/TelegramСвященник Антоний Савченко
Священник Антоний Савченко - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фото : Псковская епархия/Telegram
Священник Антоний Савченко. Архивное фото
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МОСКВА,14 апр - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл наградил погибшего в зоне специальной военной операции иерея Антония Савченко орденом благоверного князя Димитрия Донского I степени, сообщается на сайте Русской православной церкви.
Иерей Антоний Савченко погиб 12 мая при исполнении пастырских обязанностей в зоне проведения спецоперации в результате удара РСЗО HIMARS, сообщили в синодальном отделе по взаимодействию с ВC РФ и правоохранительными органами Русской православной церкви (РПЦ).
"Предстоятель Русской православной церкви благословил удостоить иерея Антония Савченко ордена благоверного князя Димитрия Донского I степени (посмертно)", - говорится в сообщении на сайте РПЦ.
В рапорте митрополита Псковского и Порховского Матфея отмечается, что священник Антоний "за годы своего служения по окормлению военнослужащих снискал авторитет, признательность и искреннюю любовь как среди руководящего состава, так и среди солдат".
В резолюции патриарха Кирилла на рапорте митрополита Матфея, говорится: "Скорблю вместе со Псковской паствой в связи с известием о гибели священника Антония Савченко, остававшегося на поле битвы до конца с воинами. Вечная память!"
Иерею было 32 года. Он был настоятелем храма святого благоверного князя Дмитрия Донского при воинской части №64044 и клириком Свято-Троицкого кафедрального собора Пскова. В РПЦ сообщили, что с апреля 2022 года Савченко регулярно отправлялся в командировки в зону проведения СВО, проживая вместе с воинами в блиндажах, поддерживал военнослужащих в боевых условиях, совершал таинства и требы.
В 2022 году во внимание к усердным трудам на благо Святой Церкви иерей Антоний Савченко был удостоен патриархом Кириллом медали святого благоверного князя Димитрия Донского и медали святого благоверного князя Александра Невского за мужественное несение пастырского служения в военных условиях. Помимо этого, погибший священник был удостоен ряда государственных наград, сообщили в РПЦ
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 05.05.2025
Патриарх Кирилл в новой книге рассказал, что вынудило Россию начать СВО
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияПсковАнтоний СавченкоДмитрий ДонскойАлександр НевскийРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
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