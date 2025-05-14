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"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 14.05.2025
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19:25 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016969819.html
"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России
"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России - РИА Новости, 14.05.2025
"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России
Россия не угрожает безопасности Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T19:25:00+03:00
2025-05-14T19:25:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая —РИА Новости. Россия не угрожает безопасности Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х."Мы никогда не увеличивали наши резервы в больших масштабах, если только наши лидеры не планировали напасть на кого-то. Также помните: Россия не представляет угрозы для Финляндии (уже на протяжении 70 лет)", — написал он.Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что подготовило проект о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет и направило его для ознакомления.По данным ведомства, таким образом в течение пятилетнего переходного периода численность резерва страны увеличится на 125 тысяч человек и составит около одного миллиона резервистов к 2031 году.В марте посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
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финляндия, туомас малинен, россия, в мире
Финляндия, Туомас Малинен, Россия, В мире
"Планировали напасть". В Финляндии неожиданно высказались о России

Профессор Малинен: Россия не угрожает безопасности Финляндии

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая —РИА Новости. Россия не угрожает безопасности Финляндии, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в соцсети Х.
«
"Мы никогда не увеличивали наши резервы в больших масштабах, если только наши лидеры не планировали напасть на кого-то. Также помните: Россия не представляет угрозы для Финляндии (уже на протяжении 70 лет)", — написал он.
Ранее Министерство обороны Финляндии сообщило, что подготовило проект о повышении предельного возраста пребывания в резерве до 65 лет и направило его для ознакомления.
По данным ведомства, таким образом в течение пятилетнего переходного периода численность резерва страны увеличится на 125 тысяч человек и составит около одного миллиона резервистов к 2031 году.
В марте посол России в Финляндии Павел Кузнецов заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
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