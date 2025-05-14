https://ria.ru/20250514/rossiya-2016966843.html

Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06 процента

Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06 процента - РИА Новости, 14.05.2025

Инфляция в России с 6 по 12 мая составила 0,06 процента

Инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,28%, следует из данных Росстата. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:06:00+03:00

2025-05-14T19:06:00+03:00

2025-05-14T19:06:00+03:00

экономика

россия

федеральная служба государственной статистики (росстат)

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Инфляция в России за период с 6 по 12 мая составила 0,06% после 0,03% неделей ранее, с начала года цены выросли на 3,28%, следует из данных Росстата. "За период с 6 по 12 мая 2025 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 100,06%, с начала месяца – 100,08%, с начала года – 103,28%", - говорится в публикации статведомства. Снижение цен на плодоовощную продукцию на отчетной неделе ускорилось и в среднем составило 0,6% после 0,3% неделей ранее. В частности, огурцы подешевели на 9,6%, помидоры - на 5,9%, бананы - на 1,3%. Одновременно с этим выросли цены на свеклу - на 5,5%, лук - 5,1%, морковь - на 4,8%, капусту - на 3,9%, картофель - на 2,6%, яблоки - на 0,9%. Среди продуктов (за исключением плодов и овощей) на неделе с 6 по 12 мая подорожали: мясо кур - на 1,2%, свинина - на 0,5%, сыры и творог - на 0,3%, говядина, сосиски, сардельки, мороженая рыба, мука, пшеничный хлеб, соль - на 0,2%, молоко (пастеризованное), сухие молочные смеси для детского питания, маргарин, пшено, чай и печенье - на 0,1%. За этот же период подешевели: яйца - на 1,2%, мясные консервы для детского питания - на 0,5%, вермишель - на 0,4%, сливочное масло, гречка и рис - на 0,2%, вареные колбасы и макаронные изделия - на 0,1%. Среди непродовольственных товаров первой необходимости подорожала туалетная бумага - на 0,3%, а также хозяйственное мыло, зубные щетки и спички - в среднем на 0,1%. Снизились цены на зубные пасты - на 0,5%, детские подгузники и стиральные порошки - на 0,2%, гигиенические прокладки - на 0,1%. Смартфоны и телевизоры на отчетной неделе подешевели на 0,5%, электропылесосы - на 0,2%. Стоимость новых отечественных автомобилей выросла на 0,05%, иностранных - на 0,04%. Бензин прибавил в цене за неделю 0,1%, цена дизельного топлива практически не изменилась. Росстат за отчетный период зарегистрировал рост цен на ряд лекарственных препаратов, наблюдаемых в недельной динамике. Так, корвалол подорожал на 0,6%, анальгин и нимесулид - на 0,3%, активированный уголь и ренгалин - на 0,2%, лизобакт - на 0,1%. Снизились цены: на левомеколь (на 0,6%), пенталгин (на 0,3%), трекрезан (на 0,2%) и валидол (на 0,1%).

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экономика, россия, федеральная служба государственной статистики (росстат)