Россия настроена на серьезные переговоры в Стамбуле, заявила Жданова
Жданова: Россия настроена на серьезные переговоры с Украиной в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris PitarakisТурецкие флаги в Стамбуле
© AP Photo / Lefteris Pitarakis
Турецкие флаги в Стамбуле. Архивное фото
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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона настроена на серьёзные переговоры с Украиной, которые запланированы на четверг в Стамбуле, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова.
"Подчеркну: мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной, которые запланированы на завтра, 15 мая текущего (2025 - ред.) года, в Стамбуле. Тепло благодарим турецкую сторону за готовность к посредничеству. Цель предстоящих переговоров – устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Попытки же использования эвентуального перемирия в качестве пролога к продолжению вооружённого конфликта для довооружения и доукомплектования ВСУ категорически недопустимы", - отметила Жданова, выступая на 1105-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду.
Дипломат добавила, что вместе с тем Россия не может не учитывать, что у кураторов киевских властей слишком велик соблазн поддаться личным политическим амбициям и продолжать войну с Россией руками украинских националистов в ущерб безопасности и благосостоянию народов Европейского континента.
"Россия всегда – и это неоспоримая реальность – была на стороне переговорного решения конфликта. Достаточно сказать, что за последние два месяца мы поддержали инициативу Вашингтона и выступили с аналогичными предложениями в одностороннем порядке, однако энергетическое, пасхальное и майское перемирия были сорваны украинской стороной. Дошло до того, что киевские власти в канун Дня Победы на глазах у всего международного сообщества пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве", - напомнила глава делегации.
Она уточнила, что только за одни сутки российской ПВО было уничтожено порядка 600 БПЛА, летевших к российской столице.
"И тем не менее 11 мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, руководствуясь принципиальными соображениями поддержания международной безопасности и стабильности, обратился к киевским властям с предложением возобновить прерванные не по нашей инициативе прямые переговоры, причём без предварительных условий", - добавила Жданова.
Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.