https://ria.ru/20250514/rossiya-2016965609.html

Россия настроена на серьезные переговоры в Стамбуле, заявила Жданова

Россия настроена на серьезные переговоры в Стамбуле, заявила Жданова - РИА Новости, 14.05.2025

Россия настроена на серьезные переговоры в Стамбуле, заявила Жданова

Российская сторона настроена на серьёзные переговоры с Украиной, которые запланированы на четверг в Стамбуле, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T19:00:00+03:00

2025-05-14T19:00:00+03:00

2025-05-14T19:00:00+03:00

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ВЕНА, 14 мая - РИА Новости. Российская сторона настроена на серьёзные переговоры с Украиной, которые запланированы на четверг в Стамбуле, заявила руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Юлия Жданова. "Подчеркну: мы настроены на серьёзные переговоры с Украиной, которые запланированы на завтра, 15 мая текущего (2025 - ред.) года, в Стамбуле. Тепло благодарим турецкую сторону за готовность к посредничеству. Цель предстоящих переговоров – устранить первопричины конфликта, выйти на установление долгосрочного прочного мира на историческую перспективу. Попытки же использования эвентуального перемирия в качестве пролога к продолжению вооружённого конфликта для довооружения и доукомплектования ВСУ категорически недопустимы", - отметила Жданова, выступая на 1105-м пленарном заседании Форума ОБСЕ по сотрудничеству в области безопасности в среду. Дипломат добавила, что вместе с тем Россия не может не учитывать, что у кураторов киевских властей слишком велик соблазн поддаться личным политическим амбициям и продолжать войну с Россией руками украинских националистов в ущерб безопасности и благосостоянию народов Европейского континента. Также Жданова заявила, что Москва глубоко признательна всем международным партнёрам, которые предпринимают искренние посреднические усилия, направленные на мирное урегулирование украинского кризиса, включая КНР, Бразилию, страны Африки, Ближнего Востока и новую администрацию США. "Россия всегда – и это неоспоримая реальность – была на стороне переговорного решения конфликта. Достаточно сказать, что за последние два месяца мы поддержали инициативу Вашингтона и выступили с аналогичными предложениями в одностороннем порядке, однако энергетическое, пасхальное и майское перемирия были сорваны украинской стороной. Дошло до того, что киевские власти в канун Дня Победы на глазах у всего международного сообщества пытались запугивать лидеров государств, собравшихся на торжества в Москве", - напомнила глава делегации. Она уточнила, что только за одни сутки российской ПВО было уничтожено порядка 600 БПЛА, летевших к российской столице. "И тем не менее 11 мая текущего года президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, руководствуясь принципиальными соображениями поддержания международной безопасности и стабильности, обратился к киевским властям с предложением возобновить прерванные не по нашей инициативе прямые переговоры, причём без предварительных условий", - добавила Жданова. Президент России ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

https://ria.ru/20250514/reuters-2016937019.html

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https://ria.ru/20250514/zelenskiy-2016909711.html

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