https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html

Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией

Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией - РИА Новости, 14.05.2025

Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восхищается отношениями своей... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:55:00+03:00

2025-05-14T16:55:00+03:00

2025-05-14T16:55:00+03:00

россия

малайзия

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

владимир путин

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восхищается отношениями своей страны с Россией. "Я уже говорил это, господин президент: я восхищаюсь теми связями, которые у нас есть. Потому что я понимаю историю, культуру и огромный вклад в том, что касается литературы, искусства и балета", - заявил Ибрагим. Он также поблагодарил Путина за теплый прием. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.

https://ria.ru/20250514/vizit-2016929236.html

https://ria.ru/20250514/peregovory-2016929077.html

россия

малайзия

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россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин