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Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
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16:55 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016930105.html
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восхищается отношениями своей... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:55:00+03:00
2025-05-14T16:55:00+03:00
россия
малайзия
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восхищается отношениями своей страны с Россией. "Я уже говорил это, господин президент: я восхищаюсь теми связями, которые у нас есть. Потому что я понимаю историю, культуру и огромный вклад в том, что касается литературы, искусства и балета", - заявил Ибрагим. Он также поблагодарил Путина за теплый прием. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
https://ria.ru/20250514/vizit-2016929236.html
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россия, малайзия, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин
Россия, Малайзия, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин
Премьер Малайзии восхитился отношениями с Россией

Премьер Малайзии Ибрагим заявил, что восхищается связями своей страны с Россией

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на брифинге по итогам своих переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что восхищается отношениями своей страны с Россией.
"Я уже говорил это, господин президент: я восхищаюсь теми связями, которые у нас есть. Потому что я понимаю историю, культуру и огромный вклад в том, что касается литературы, искусства и балета", - заявил Ибрагим.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Визит Путина станет большим подарком для Малайзии, заявил премьер
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Он также поблагодарил Путина за теплый прием.
Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
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Вчера, 16:51
 
РоссияМалайзияАнвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии)Владимир Путин
 
 
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