Рейтинг@Mail.ru
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:28 14.05.2025
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016920440.html
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2025
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году
Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:28:00+03:00
2025-05-14T16:28:00+03:00
россия
малайзия
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_0:169:3040:1879_1920x0_80_0_0_38bdaabd6fcce9fdb080f24690b60769.jpg
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Около 5 миллионов тонн нефтепродуктов было поставлено. Мы думаем, что потенциал гораздо больше, поэтому наши компании, российские и малайзийские, будут работать над этим вопросом. Надеюсь, что результат этого года будет больше", - ответил Цивилев на вопрос об итогах 2024 года и планах на 2025 год по энергетическому экспорту в Малайзию.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016917661.html
россия
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155862/85/1558628570_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_d9808c260500808eb50274c47493bd99.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, малайзия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Малайзия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году

Цивилев: Россия надеется на рост поставок нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году

© Depositphotos.com / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Depositphotos.com / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев.
"Около 5 миллионов тонн нефтепродуктов было поставлено. Мы думаем, что потенциал гораздо больше, поэтому наши компании, российские и малайзийские, будут работать над этим вопросом. Надеюсь, что результат этого года будет больше", - ответил Цивилев на вопрос об итогах 2024 года и планах на 2025 год по энергетическому экспорту в Малайзию.
Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Россия обсудит с Малайзией поставку российского СПГ, заявил Цивилев
Вчера, 16:14
 
РоссияМалайзияСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала