https://ria.ru/20250514/rossiya-2016920440.html

Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году

Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2025

Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году

Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T16:28:00+03:00

2025-05-14T16:28:00+03:00

2025-05-14T16:28:00+03:00

россия

малайзия

сергей цивилев

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Около 5 миллионов тонн нефтепродуктов было поставлено. Мы думаем, что потенциал гораздо больше, поэтому наши компании, российские и малайзийские, будут работать над этим вопросом. Надеюсь, что результат этого года будет больше", - ответил Цивилев на вопрос об итогах 2024 года и планах на 2025 год по энергетическому экспорту в Малайзию.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016917661.html

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россия, малайзия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире