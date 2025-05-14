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Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году - РИА Новости, 14.05.2025
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году
Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T16:28:00+03:00
2025-05-14T16:28:00+03:00
2025-05-14T16:28:00+03:00
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в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия в 2024 году поставила в Малайзию около 5 миллионов тонн нефтепродуктов, в 2025 году надеется на рост поставок, сказал журналистам глава Минэнерго РФ Сергей Цивилев. "Около 5 миллионов тонн нефтепродуктов было поставлено. Мы думаем, что потенциал гораздо больше, поэтому наши компании, российские и малайзийские, будут работать над этим вопросом. Надеюсь, что результат этого года будет больше", - ответил Цивилев на вопрос об итогах 2024 года и планах на 2025 год по энергетическому экспорту в Малайзию.
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россия, малайзия, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии), в мире
Россия, Малайзия, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России), В мире
Россия надеется увеличить поставки нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году
Цивилев: Россия надеется на рост поставок нефтепродуктов в Малайзию в 2025 году