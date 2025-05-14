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Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России - РИА Новости, 14.05.2025
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14:34 14.05.2025 (обновлено: 14:37 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016887794.html
Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России
Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России - РИА Новости, 14.05.2025
Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России
Россия предлагает Армении самые разные варианты атомных энергоблоков - от больших реакторов до модулей малых мощностей, заявил в среду посол РФ в Ереване Сергей РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:34:00+03:00
2025-05-14T14:37:00+03:00
в мире
армения
россия
ереван
сергей копыркин
никол пашинян
кирилл комаров
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Россия предлагает Армении самые разные варианты атомных энергоблоков - от больших реакторов до модулей малых мощностей, заявил в среду посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с руководством армянской АЭС. "Вы упомянули вопрос строительства новых атомных энергоблоков. Здесь есть предложения российской стороны, насколько мне известно, по всей линейке. И по большому реактору, с подробным обоснованием и технико-экономическим, и по модулям малой мощности. И не мне вам говорить, что "Росатом" обладает здесь уникальной компетенцией. Есть плавучая, уже действующая соответствующая станция", - заявил Копыркин. По словам посла, есть предложение и более комплексное в случае принятия армянской стороной предложения по блоку большой мощности. "Как вы знаете, мы готовы к самым разным вариантам в соответствии с выбором армянской стороны. И здесь вопросов никаких нет", - отметил Копыркин. Говоря о работах по продлению сроков эксплуатации действующей АЭС, российский посол отметил важность недопущения дополнительных трудностей, способных повлиять на сроки работы, в связи с линией на интегрирование европейских норм в сфере ядерной безопасности республики. В свою очередь гендиректор АЭС Эдуард Мартиросян рассказал послу о работах по продлению срока эксплуатации действующего энергоблока и подготовке документов для получения разрешения на его эксплуатацию после 2026 года. По его словам, действующая армянская АЭС обеспечивает бесперебойное электроснабжение практически 30-40% всей индустрии Армении. Мартиросян сообщил также, что, по всей видимости, республика определится с моделью нового энергоблока в будущем году. Первый заместитель гендиректора - директор Армянской АЭС Мовсес Варданян со своей стороны сообщил журналистам, что срок эксплуатации энергоблоков, аналогичных действующему на в Армении составляет 60 лет, а некоторые блоки имеют ресурсы до 70-80 лет. "Так что, у нас есть возможности, учитывая опыт этих стран. Но если будет введен в эксплуатацию новый блок, то действующий должен быть остановлен, так как возникнут вопросы с охлаждающей водой", - отметил Варданян. В сентябре минувшего года армянский премьер Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса". В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года. В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность обсуждается.
https://ria.ru/20250509/armeniya-2015687237.html
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в мире, армения, россия, ереван, сергей копыркин, никол пашинян, кирилл комаров, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", армянская аэс, русатом сервис
В мире, Армения, Россия, Ереван, Сергей Копыркин, Никол Пашинян, Кирилл Комаров, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Армянская АЭС, Русатом Сервис
Москва предложила Еревану разные варианты энергоблоков, заявил посол России

Посол Копыркин: Россия предложила Армении разные варианты атомных энергоблоков

© Fotolia / chalabalaАтомная электростанция
Атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Fotolia / chalabala
Атомная электростанция. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 14 мая - РИА Новости. Россия предлагает Армении самые разные варианты атомных энергоблоков - от больших реакторов до модулей малых мощностей, заявил в среду посол РФ в Ереване Сергей Копыркин на встрече с руководством армянской АЭС.
"Вы упомянули вопрос строительства новых атомных энергоблоков. Здесь есть предложения российской стороны, насколько мне известно, по всей линейке. И по большому реактору, с подробным обоснованием и технико-экономическим, и по модулям малой мощности. И не мне вам говорить, что "Росатом" обладает здесь уникальной компетенцией. Есть плавучая, уже действующая соответствующая станция", - заявил Копыркин.
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По словам посла, есть предложение и более комплексное в случае принятия армянской стороной предложения по блоку большой мощности. "Как вы знаете, мы готовы к самым разным вариантам в соответствии с выбором армянской стороны. И здесь вопросов никаких нет", - отметил Копыркин.
Говоря о работах по продлению сроков эксплуатации действующей АЭС, российский посол отметил важность недопущения дополнительных трудностей, способных повлиять на сроки работы, в связи с линией на интегрирование европейских норм в сфере ядерной безопасности республики.
В свою очередь гендиректор АЭС Эдуард Мартиросян рассказал послу о работах по продлению срока эксплуатации действующего энергоблока и подготовке документов для получения разрешения на его эксплуатацию после 2026 года.
По его словам, действующая армянская АЭС обеспечивает бесперебойное электроснабжение практически 30-40% всей индустрии Армении. Мартиросян сообщил также, что, по всей видимости, республика определится с моделью нового энергоблока в будущем году.
Первый заместитель гендиректора - директор Армянской АЭС Мовсес Варданян со своей стороны сообщил журналистам, что срок эксплуатации энергоблоков, аналогичных действующему на в Армении составляет 60 лет, а некоторые блоки имеют ресурсы до 70-80 лет. "Так что, у нас есть возможности, учитывая опыт этих стран. Но если будет введен в эксплуатацию новый блок, то действующий должен быть остановлен, так как возникнут вопросы с охлаждающей водой", - отметил Варданян.
В сентябре минувшего года армянский премьер Никол Пашинян сообщал, что Ереван принял стратегическое решение построить модульную АЭС, добавив, что такие технологии разрабатывают в России, Франции, Южной Корее. При этом он особо подчеркнул, что США добились в этом "большего прогресса".
В Армении действует одна АЭС с двумя энергоблоками на базе сейсмостойких реакторов типа ВВЭР-440, введенными в эксплуатацию в 1976 и 1980 годах. АЭС была остановлена в марте 1989 года после Спитакского землетрясения, но второй энергоблок повторно введен в действие в ноябре 1995 года. С помощью "Росатома" в 2021 году закончилась его модернизация. Срок эксплуатации действующего блока АЭС продлен пока до 2026 года. Правительство Армении приняло постановление о начале процесса по продлению эксплуатации Армянской АЭС до 2036 года.
В декабре 2023 года ЗАО "Армянская АЭС" подписало с компанией "Русатом Сервис" - интегратором сервисного предложения ГК "Росатом" для АЭС за рубежом - рамочный контракт на выполнение комплекса мероприятий по повторному продлению срока эксплуатации второго энергоблока Армянской АЭС. В рамках форума "Атомэкспо-2024" в Сочи 26 марта стороны заключили контракт на поставку оборудования и модернизацию системы охлаждения реакторного отделения энергоблока АЭС. В ходе форума первый замглавы "Росатома" - директор блока по развитию и международному бизнесу Кирилл Комаров отметил, что госкорпорация готова выполнить заказ Армении на новую АЭС любой мощности, такая возможность обсуждается.
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