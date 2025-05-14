https://ria.ru/20250514/rossiya-2016882903.html
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом - РИА Новости, 14.05.2025
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом
Россия для нас большой друг, мы уважаем вашу страну, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:14:00+03:00
2025-05-14T14:14:00+03:00
2025-05-14T14:14:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Россия для нас большой друг, мы уважаем вашу страну, заявил премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "Очень много лидеров приехали в последние недели к вам. И мы желаем всего самого наилучшего. Мы надеемся, что в следующие несколько дней, после отъезда в Казань, мы также проведем важные встречи. России для нас большой друг. Мы уважаем вашу страну", - сказал он. Премьер-министр Малайзии прибыл в Россию 13 мая с официальным визитом, который продлится до 16 мая. Как раннее сообщали в пресс-службе Кремля, на встрече лидеры предметно обсудят ключевые вопросы двустороннего политического и торгово-экономического сотрудничества.
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016881993.html
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россия, малайзия, казань, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), владимир путин, в мире
Россия, Малайзия, Казань, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Владимир Путин, В мире
Премьер Малайзии назвал Россию большим другом
Премьер Малайзии Ибрагим: Россия для нас большой друг, мы уважаем вашу страну