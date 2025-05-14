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Путин призвал увеличить товарооборот между Россией и Малайзией
Путин призвал увеличить товарооборот между Россией и Малайзией - РИА Новости, 14.05.2025
Путин призвал увеличить товарооборот между Россией и Малайзией
Товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития, заявил президент РФ Владимир РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T14:00:00+03:00
2025-05-14T14:00:00+03:00
2025-05-14T14:12:00+03:00
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владимир путин
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Товарооборот России и Малайзии в 2024 году несколько снизился, нужно предпринять меры, чтобы выйти на положительный тренд развития, заявил президент РФ Владимир Путин."У нас (РФ и Малайзии - ред.) - устойчивые торгово-экономические связи. Правда, должен отметить, к сожалению, что за прошлый год чуть-чуть товарооборот припал, но все-таки он находится на хорошем уровне. Межправкомиссия должна уделить этому внимание, поискать причины и сделать все для того, чтобы выйти на положительный тренд развития", - сказал глава государства в ходе официального визита в Россию премьера Малайзии Анвара Ибрагима.
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малайзия, здоровье - общество, россия, владимир путин, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), экономика, в мире
Малайзия, Здоровье - Общество, Россия, Владимир Путин, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Экономика, В мире
Путин призвал увеличить товарооборот между Россией и Малайзией
Путин: нужно предпринять меры, чтобы увеличить товарооборот РФ и Малайзии