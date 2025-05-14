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Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году - РИА Новости, 14.05.2025
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12:53 14.05.2025 (обновлено: 13:04 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016860164.html
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году
Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании... РИА Новости, 14.05.2025
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египет
россия
антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
в мире
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр.Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.
https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016859649.html
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египет, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Египет, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году

Алиханов: 1.4 млн российских туристов посетили Египет в 2024 году

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкАнтон Алиханов
Антон Алиханов - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Антон Алиханов. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству.
"В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр.
Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.
Флаги России и Египта - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Алиханов выступил за взаиморасчеты в нацвалютах между Россией и Египтом
Вчера, 12:51
 
ЕгипетРоссияАнтон АлихановМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)В мире
 
 
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