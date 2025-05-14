https://ria.ru/20250514/rossiya-2016860164.html

Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году

Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году - РИА Новости, 14.05.2025

Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году

Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:53:00+03:00

2025-05-14T12:53:00+03:00

2025-05-14T13:04:00+03:00

египет

россия

антон алиханов

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

в мире

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр.Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.

https://ria.ru/20250514/alikhanov-2016859649.html

египет

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египет, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире