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Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году - РИА Новости, 14.05.2025
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году
Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:53:00+03:00
2025-05-14T12:53:00+03:00
2025-05-14T13:04:00+03:00
египет
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антон алиханов
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Египет в прошлом году посетили 1,4 миллиона россиян, что на 15% больше показателя 2023 года, заявил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на пленарном заседании Российско-Египетской комиссии по торговому, экономическому и научно-техническому сотрудничеству."В прошлом году Египет посетили 1,4 млн наших граждан – на 15% больше, чем в предыдущем. Для продолжения этой тенденции считаем важным уделять внимание вопросам совершенствования качества и безопасности сервиса", - сказал министр.Алиханов отметил, что в настоящее время между Россией и Египтом уже сейчас осуществляется более 140 пассажирских рейсов в неделю по 41 маршруту. Кроме того, Россия рассчитывает на возобновление деятельности Рабочей группы по туризму в составе Межправкомиссии и на активизацию взаимодействия ведомств, ответственных за обеспечение безопасности и здоровья потребителей двух стран.
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египет, россия, антон алиханов, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), в мире
Египет, Россия, Антон Алиханов, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), В мире
Алиханов рассказал, сколько российских туристов посетили Египет в 2024 году
Алиханов: 1.4 млн российских туристов посетили Египет в 2024 году