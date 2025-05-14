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Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
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12:32 14.05.2025 (обновлено: 17:41 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rossiya-2016854856.html
Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле
Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025
Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле
Все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:32:00+03:00
2025-05-14T17:41:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
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в мире, россия, стамбул, украина, владимир путин, дмитрий песков, владимир зеленский, переговоры россии и украины в стамбуле — 2025
В мире, Россия, Стамбул, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Владимир Зеленский, Переговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле

Песков: все сказанное Путиным о переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность", - сказал Песков журналистам.
Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России.
В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
Песков рассказал о планах Путина во второй половине дня 14 мая
Вчера, 12:29
 
В миреРоссияСтамбулУкраинаВладимир ПутинДмитрий ПесковВладимир ЗеленскийПереговоры России и Украины в Стамбуле — 2025
 
 
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