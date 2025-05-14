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Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле

Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле - РИА Новости, 14.05.2025

Песков высказался о заявлении Путина о переговорах в Стамбуле

Все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь российского... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T12:32:00+03:00

2025-05-14T12:32:00+03:00

2025-05-14T17:41:00+03:00

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переговоры россии и украины в стамбуле — 2025

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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Все сказанное президентом РФ Владимиром Путиным в заявлении о предложенных переговорах в Стамбуле сохраняет актуальность, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Я лишь могу еще раз подтвердить, что все сказанное президентом в заявлении 11 мая сохраняет свою актуальность", - сказал Песков журналистам. Президент России Владимир Путин ранее предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Глава государства не исключил, что в ходе соответствующих переговоров стороны смогут выйти на соглашение о прекращении огня. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия настроена на серьезный поиск путей долгосрочного мирного урегулирования. По его словам, цели предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. В ответ Владимир Зеленский вновь стал выдвигать условия, которые уже были названы в Москве неприемлемыми. Он хотел, чтобы Москва с 12 мая согласилась на полное прекращение огня, и только тогда киевский режим готов сесть за стол переговоров. Президент США Дональд Трамп призвал власти в Киеве немедленно согласиться на предложение Путина о переговорах в Турции. По словам американского лидера, такие переговоры как минимум определят, возможна ли сделка. Позднее Зеленский заявил, что будет ждать президента России в Турции в четверг.

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