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Внук де Голля призвал бороться с фашизмом вместе с Россией
Внук де Голля призвал бороться с фашизмом вместе с Россией - РИА Новости, 14.05.2025
Внук де Голля призвал бороться с фашизмом вместе с Россией
Сегодня в мире вновь есть условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией, высказал мнение РИА Новости внук... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T12:13:00+03:00
2025-05-14T12:13:00+03:00
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МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сегодня в мире вновь есть условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией, высказал мнение РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль. "Если посмотреть, каковы условия появления фашизма, это всегда поражение, глубокий экономический кризис, разделение в обществе, закредитованность, чувство неопределенности. Когда разрушают культуру, историю, тогда возрождается фашизм. К сожалению, сегодня условия есть, и я надеюсь, что это не повториться. Нам нужно каждый день бороться за мир, за рост сознательности", - сказал он. Как отметил де Голль, единственная идеология фашизма - уничтожение человечества под лживыми предлогами. "Это интеллектуальный терроризм, который сегодня наблюдается. Мы должны бороться против этого, за мир и за многополярность бок о бок с Россией", - заключил собеседник, находящийся в России с супругой и детьми.
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россия, франция, шарль де голль, в мире
Россия, Франция, Шарль де Голль, В мире
Внук де Голля призвал бороться с фашизмом вместе с Россией
Пьер де Голль призвал бороться с фашизмом вместе с Россией
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Сегодня в мире вновь есть условия для распространения фашизма, и против его возрождения нужно бороться вместе с Россией, высказал мнение РИА Новости внук президента Франции в 1958-1969 годах Шарля де Голля и зампредседателя жюри Международной премии мира имени Л.Н. Толстого Пьер де Голль.
"Если посмотреть, каковы условия появления фашизма, это всегда поражение, глубокий экономический кризис, разделение в обществе, закредитованность, чувство неопределенности. Когда разрушают культуру, историю, тогда возрождается фашизм. К сожалению, сегодня условия есть, и я надеюсь, что это не повториться. Нам нужно каждый день бороться за мир, за рост сознательности", - сказал он.
Как отметил де Голль, единственная идеология фашизма - уничтожение человечества под лживыми предлогами.
"Это интеллектуальный терроризм, который сегодня наблюдается. Мы должны бороться против этого, за мир и за многополярность бок о бок с Россией", - заключил собеседник, находящийся в России
с супругой и детьми.