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В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде - РИА Новости, 14.05.2025
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07:30 14.05.2025 (обновлено: 10:33 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/rossijane-2016799622.html
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде - РИА Новости, 14.05.2025
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде
Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:30:00+03:00
2025-05-14T10:33:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу", — говорится в материалах министерства. В МВД также отметили, что регистрация по месту жительства (временная) обязательна, если человек переехал в другой регион более чем на 90 дней.
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общество, россия
Общество, Россия
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде

Россияне при переезде внутри региона могут не регистрироваться заново

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкПаспорт
Паспорт - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу", — говорится в материалах министерства.
В МВД также отметили, что регистрация по месту жительства (временная) обязательна, если человек переехал в другой регион более чем на 90 дней.
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 02.11.2024
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