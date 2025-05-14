https://ria.ru/20250514/rossijane-2016799622.html

В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде

В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде - РИА Новости, 14.05.2025

В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде

Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T07:30:00+03:00

2025-05-14T07:30:00+03:00

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общество

россия

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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу", — говорится в материалах министерства. В МВД также отметили, что регистрация по месту жительства (временная) обязательна, если человек переехал в другой регион более чем на 90 дней.

https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия