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В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде - РИА Новости, 14.05.2025
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде
Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА... РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T07:30:00+03:00
2025-05-14T07:30:00+03:00
2025-05-14T10:33:00+03:00
общество
россия
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МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Россияне вправе не регистрироваться по новому адресу при переезде в рамках одного региона, сообщается в материалах МВД России, с которыми ознакомилось РИА Новости. "Если гражданин планирует переезд в населенный пункт, находящийся на территории того же субъекта России, в котором он уже зарегистрирован, то он вправе не регистрироваться по новому адресу", — говорится в материалах министерства. В МВД также отметили, что регистрация по месту жительства (временная) обязательна, если человек переехал в другой регион более чем на 90 дней.
https://ria.ru/20241102/servis--1981604213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия
В МВД рассказали, когда россияне должны регистрироваться при переезде
Россияне при переезде внутри региона могут не регистрироваться заново